Съдът оправда опонент на Тръмп, замерил със сандвич патрул във Вашингтон

Съдебни заседатели във Вашингтон, окръг Колумбия, признаха 37-годишния Шон Дън за невинен в нападение над служител на граничната служба на САЩ. Делото беше заведено, след като в интернет се появи видеоклип, на който той хвърля сандвич по офицера.

Инцидентът се е случил на 10 август във Вашингтон по време на протести срещу политиката на Доналд Тръмп. Адвокатите на Дън не оспориха фактите около инцидента, но настояха, че клиентът им не е нарушил закона, съобщи Би Би Си.

След инцидента Дън е уволнен от Министерството на правосъдието, където е работил като юридически асистент.

Пострадалият полицай Грегъри Леърмор свидетелства, че сандвичът „се е разлял по цялата му униформа“ и че е можел „отчетливо да усети миризма на лук и горчица“ върху нея.

Видеото се разпространи като вирус, а Шон Дън се превърна в символ на протеста. През август десетки хиляди жители на Вашингтон излязоха на улицата, за да протестират срещу решението на Доналд Тръмп да разположи допълнителни федерални агенти и войски на Националната гвардия в столицата, за да поддържат закона и реда. Много жители на Вашингтон възприеха този ход като „милитаризация на цивилния живот“.

Следа от горчица

Делото срещу Шон Дън продължи два дни. След оправдателната присъда 37-годишният мъж каза пред репортери, че се чувства „облекчен и готов да продължи напред“. Прокурорите първоначално поискаха по-сериозни обвинения – утежнено нападение – но голямото жури отказа да се съобрази, което е рядкост.

Според обвинението Дън се приближил до група офицери, нарекъл ги „фашисти“ и извикал: „Защо сте тук? Не ви искам в града си!“ На процеса агент Грегъри Леърмор демонстрирал как сандвичът го е ударил и описал последствията от „удара“.

„Усетих го дори през бронежилетката си. Пържени лучени кръгчета бяха залепнали на радиостанцията ми, а по ризата ми имаше петна от горчица“, каза той. Леърмор добави, че след инцидента е станал обект на шеги сред колегите си – веднъж дори му дали играчка сандвич с нашивка „Felony Footlong“.

Адвокатът на Дън Джулия Гато използвала показанията на жертвата, за да изгради защитата си. На процеса тя заяви, че самите колеги на агента не са взели насериозно инцидента.

„Всички се смеят. И това е най-добрият показател, че не е имало нападение“, каза тя пред съдебните заседатели.

Подобни случаи в Русия

В Русия след протеста на 27 юли 2019 г. беше образувано т. нар. „Московско дело“, по което 14 души бяха обвинени в масови безредици или нападение над полицаи. Някои от обвиняемите бяха изправени пред обвинения, подобни на случая с Шон Дън.

Следователите настояваха, че 20-годишният Валери Костенок два пъти е хвърлил пластмасова бутилка по полицай. Костенок се призна за виновен.

25-годишният Сергей Абаничев беше обвинен в хвърляне на консервна кутия по полицай. Абаничев твърди, че е хвърлил хартиена чаша на земята и не се е признал за виновен.

През септември делата срещу тях бяха прекратени. Следственият комитет на Русия заяви, че не е открил доказателства за престъпление в действията им. И двамата са изправени пред осем години затвор.

21-годишният Самаридин Раджабов също беше обвинен в хвърляне на пластмасова бутилка по полицай. Прокуратурата поиска присъда от 3,5 г. затвор, но той беше освободен.

И тримата обвиняеми прекараха един месец в предварителен арест по време на разследването.