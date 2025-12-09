Руски военнотранспортен самолет се разби. Седем души са били на борда

Руски военнотранспортен самолет Ан-22 се разби в Ивановска област североизточно от Москва, съобщи държавният телевизионен канал "Вести", цитиран от Ройтерс.

На борда е имало седем членове на екипажа.

Спешните служби работят на мястото на инцидента. Предполага се, че самолетът е катастрофирал близо до язовир Уводское.

Останки от самолета са извадени от водата, съобщават службите за спешна помощ.

Ан-22 е бил на рутинен тестов полет след ремонт.