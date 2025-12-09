Руски военнотранспортен самолет се разби. Седем души са били на борда

OFFNews 09 декември 2025 в 12:10 2371 7
Самолет

Снимка GettyImages

Руски военнотранспортен самолет Ан-22 се разби в Ивановска област североизточно от Москва, съобщи държавният телевизионен канал "Вести", цитиран от Ройтерс.

На борда е имало седем членове на екипажа.

Спешните служби работят на мястото на инцидента. Предполага се, че самолетът е катастрофирал близо до язовир Уводское.

Останки от самолета са извадени от водата, съобщават службите за спешна помощ.

Ан-22 е бил на рутинен тестов полет след ремонт.

    2970

    7

    Джендо Джедев

    09.12 2025 в 15:18

    -0
    +0
    Интересно дали няма да допълзи някоя от дежурните копейки (трицата или зелката, a защо не и двете) и да започне да квичи как злорадстваме. ;)

    2193

    6

    jorj

    09.12 2025 в 14:22

    -0
    +7
    Все такива ремонти на всичко и навсякъде в кочината да правят!!!

    2970

    5

    Джендо Джедев

    09.12 2025 в 14:18

    -0
    +7
    Екстра! 7 орки по-малко! Ремонт по руски + импортозамещение. Хаирлия да е!

    3146

    4

    1215

    09.12 2025 в 12:40

    -0
    +7
    Само това да се чува!

    3005

    3

    lazyone

    09.12 2025 в 12:27

    -0
    +28
    Добър ремонт ще да е бил.

    18035

    2

    Anton Donchev

    09.12 2025 в 12:26

    -0
    +16
    Седем убийци по-малко.

    47

    1

    Октим

    09.12 2025 в 12:13

    -0
    +26
    Всичките им да се разбият!!!
     