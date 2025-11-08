Руски удари убиха жена в Украйна, пак има ранени деца

Жена беше убита, ранени са най-малко десет души, сред които две деца при руска атака с дронове по Днепър(Днипро), съобщи Укринформ.

Спешните служби са спасали 28 души, сред които 5 деца.

Руско нападение над Киев пожар, съобщи в "Телеграм" началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

Руските сили нанесоха ракетен удар в покрайнините на Харков, обяви началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

"Серия от експлозии в Харков. Първите доклади сочат, че врагът е изстрелял ракети", се казва в публикацията на Синегубов в "Телеграм".