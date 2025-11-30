Руска атака близо до Киев, жена загина, сред ранените е и дете

OFFNews 30 ноември 2025 в 07:15 305 0
Руска атака близо до Киев

Снимка Укринформ
Руска атака близо до Киев

Руска атака с дронове във Вишгород в област Киев уби един човек и рани 11 други, сред тях и дете, съобщи началникът на областната военна администрация Никола Калашник в "Телеграм", цитиран от Укринформ.

Шестима от пострадалите са настанени в болница, написа той. Спасители евакуират жители на многоетажна сграда, която е била засегната от вражески удар. Броят на ранените може да се увеличи, предупреди Калашник.

Държавната служба за извънредни ситуации уточни, че пламъците са обхванали апартаменти от 1-ви до 6-ти етаж на девететажната сграда.

Регистрирани са и пожари и разрушения на частни къщи, повредени са паркирани автомобили. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Полицай спира мнимия си колега, който провокира протестиращите