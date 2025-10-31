Русия забрани влизането в страната на още официални лица от ЕС

OFFNews 31 октомври 2025 в 18:00 313 1
Знаме

Снимка БТА
Знамена ЕС

Министерството на външните работи на Русия е забранило влизането в страната на още няколко официални представители от Европейския съюз в отговор на новите европейски санкции срещу Русия, без да уточни кои са забранените лица, предаде Ройтерс.

На 23 октомври Европейския съюз прие 19-ия пакет от санкции срещу Русия заради нейната инвазия в Украйна през 2022 г.

Пакетът включва забрана на вноса на руски втечнен природен газ, санкции срещу банки от Централна Азия, китайски рафинерии и мрежата от т. нар. сенчест флот, отбелязва Ройтерс.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    42

    1

    Октим

    31.10 2025 в 18:38

    -0
    +4
    Аууу, те пък тези официални представители ще си счупят краката да тичат към блатната кочина ... Никога няма да разберат орките, че никой не иска да вижда дори и картата на гАсударството им!
     