Русия призова Полша да отвори отново границата си с Беларус

OFFNews 11 септември 2025 в 21:28 1723 8
Беларуски граничари на границата с Полша. Снимка: АП/Czarek Sokolowski.

Снимка: АП/Czarek Sokolowski.
Беларуски граничари на границата с Полша

Русия призова Полша да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад", които се очаква да се състоят от 12 до 16 септември, предадоха Франс прес и ТАСС.

"Призоваваме Варшава да размисли за последствията от такива контрапродуктивни мерки и да преразгледа взетото решение в най-кратък срок", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Мярката, която влиза в сила от полунощ, засяга всички гранични пунктове по границата между Полша и Беларус, включително автомобилните и железопътните.

"Едностранните действия на Полша ще нанесат сериозни вреди на международните ѝ партньори, използващи полско-беларуската граница за обмен на стоки", подчерта Захарова. "Очевидно е, че предприеманите от полското ръководство конфронтационни стъпки са подчинени на една-единствена задача - да оправдаят курса към по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа".

    1700

    8

    CritiK

    11.09 2025 в 23:25

    -0
    +2
    Добре че има офнюз да ни ретранслира официалните простотии на масква

    3537

    7

    Деспин Митрев

    11.09 2025 в 22:32

    -0
    +8
    Ами той путлерът си я започна като по майн кампф - онеправданите немци, изконните немски територии, референдум в Австрия и т.н. Само където и историците ни мълчаха и журналистите и политиците! А сега идва ред на всички...

    3010

    6

    Зла свекърва

    11.09 2025 в 22:17

    -0
    +5
    Руснаците от Хитлер се учат. Хем започва война, хем обвинява в агресия и ескалация другите.

    2193

    5

    jorj

    11.09 2025 в 22:12

    -0
    +5
    На кочшните вратичките трябва да се затворят завинаги ¡¡!!¡¡

    3537

    4

    Деспин Митрев

    11.09 2025 в 22:04

    -0
    +7
    Тъпи, но пък нагли!

    3900

    3

    theghostofnavigators

    11.09 2025 в 22:01

    -0
    +7
    Винаги ми е било драго да чета изявленията на тая алкохоличка Захарова ..

    17977

    2

    МБ

    11.09 2025 в 22:00

    -0
    +7
    "Призоваваме Варшава да размисли за последствията от такива контрапродуктивни мерки и да преразгледа взетото решение в най-кратък срок", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

    Ето затова Русия изпрати дроновете към Полша. Внушението е: Внимавайте, възможно е да се повтори при вас "операция Глайвиц", но в по-нов, по-модерен вариант.

    4764

    1

    Kilca

    11.09 2025 в 21:57

    -0
    +5
    Ха ха! Значи не дринкането на оръжие до границата, а ответното ѝ затваряне е конфронтация и екслация! Бреййй, ба*ти наглите рашисти мекерета!
     
