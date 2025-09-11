Русия призова Полша да преразгледа решението си за затваряне на полско-беларуската граница - мярка, която Варшава обяви във вторник в отговор на руско-беларуските военни маневри "Запад", които се очаква да се състоят от 12 до 16 септември, предадоха Франс прес и ТАСС.
"Призоваваме Варшава да размисли за последствията от такива контрапродуктивни мерки и да преразгледа взетото решение в най-кратък срок", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.
Мярката, която влиза в сила от полунощ, засяга всички гранични пунктове по границата между Полша и Беларус, включително автомобилните и железопътните.
"Едностранните действия на Полша ще нанесат сериозни вреди на международните ѝ партньори, използващи полско-беларуската граница за обмен на стоки", подчерта Захарова. "Очевидно е, че предприеманите от полското ръководство конфронтационни стъпки са подчинени на една-единствена задача - да оправдаят курса към по-нататъшна ескалация на напрежението в центъра на Европа".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1700
8
11.09 2025 в 23:25
3537
7
11.09 2025 в 22:32
3010
6
11.09 2025 в 22:17
2193
5
11.09 2025 в 22:12
3537
4
11.09 2025 в 22:04
3900
3
11.09 2025 в 22:01
17977
2
11.09 2025 в 22:00
Ето затова Русия изпрати дроновете към Полша. Внушението е: Внимавайте, възможно е да се повтори при вас "операция Глайвиц", но в по-нов, по-модерен вариант.
4764
1
11.09 2025 в 21:57
Медведев: Ляволибералната измет, подкрепяща бандеровците от Киев, уби Кърк
Русия призова Полша да отвори отново границата си с Беларус
Новак Джокович окончателно напуска Сърбия, но остава на Балканите
Русия призова Полша да отвори отново границата си с Беларус
Русия призова Полша да отвори отново границата си с Беларус