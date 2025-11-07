Русия има капацитет за ограничена атака срещу територия на НАТО, заяви германски генерал

Русия има капацитет за ограничена атака срещу територия на НАТО по всяко време, но решението да го направи ще зависи от позицията на западните съюзници, предупреди високопоставен германски военен, цитиран от агенция "Ройтерс".

„Ако погледнете настоящите способности и бойната мощ на Русия, тя би могла да започне малка атака срещу територия на НАТО още утре,“ заяви генерал-лейтенант Александър Золфранк в интервю за агенцията.

„Малка, бърза, ограничена регионално, нищо голямо – Русия е прекалено ангажирана в Украйна за нещо повече“, добавя той.

Золфранк, който оглавява обединеното командване на германските въоръжени сили и отговаря за отбранителното планиране, повтори и предупрежденията на НАТО, че Русия би могла да бъде способна да извърши мащабно настъпление срещу алианса от 32 страни още през 2029 г., ако продължи сегашните си усилия за въоръжаване.

Президентът Владимир Путин отрича агресивни намерения, като твърди, че пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г. е било защитна мярка срещу „експанзионистичните амбиции“ на НАТО спрямо Русия.

Говорейки в щаба си — обширен военен комплекс в северната част на Берлин — Золфранк посочи, че въпреки неуспехите в Украйна, руските военновъздушни сили запазват значителна бойна мощ, а ядрените и ракетните сили остават незасегнати.

И макар Черноморският флот да е претърпял сериозни загуби, другите руски флотове не са намалели, добави той.

„Сухопътните войски понасят загуби, но Русия заявява, че има за цел да увеличи общия брой на военнослужещите до 1,5 милиона. А и Русия разполага с достатъчно основни бойни танкове, за да направи една ограничена атака напълно възможна още утре,“ допълни Золфранк, без да твърди, че подобна операция в момента се планира.