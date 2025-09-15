Румънското МВнР привика руския посланик заради дрона във въздушното си пространство

OFFNews 15 септември 2025 в 11:10 143 0
Дрон

Снимка iStock

Румънското външно министерство извика руския посланик в Букурещ Владимир Липаев, след като руски дрон наруши румънското въздушно пространство при атака в съседна Украйна, съобщи ведомството, цитирано от румънски медии и БТА.

Румънската страна изрази острия си протест срещу този неприемлив и безотговорен акт, който представлява нарушение на румънския суверенитет, се посочва в прессъобщение на румънското МВнР.

„Подобни повтарящи се ситуации водят до ескалация и засилване на заплахите за регионалната сигурност. От руската страна беше поискано незабавно да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на бъдещи нарушения на румънското въздушно пространство. Румъния е в постоянен контакт със своите съюзници и с други държави членки на ЕС“, се посочва още в съобщението.

Румънското министерство на отбраната съобщи, че дронът не е прелитал над населени места и не е представлявал непосредствена заплаха за безопасността на населението.

Инцидентът се случи само няколко дни след като Полша съобщи, че е свалила с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО руски дронове, които са нарушили въздушното ѝ пространство при руски обстрел срещу Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че разширява войната след случаите на въздушна тревога заради дронове в съседните Полша и Румъния.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Как Русия съобщи, че ни обявява война. Камен Невенкин вади непоказвани документи за 9.09.1944 г.