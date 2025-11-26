Путин легализира засилване на руската идентичност в анексираните територии

Според документ, подписан от руския президент Владимир Путин, Русия трябва да увеличи броя на хората, които се идентифицират като руснаци и говорят руски език в украинските територии, анексирани след инвазията през 2022 г. в Украйна, предаде Ройтерс.

Документът, озаглавен "Стратегия на националната политика на Русия до 2036 г.", е представен като президентски указ и е заложена амбициозна цел. В него се предвиждат мерки, които трябва да гарантират, че до 2036 г. най-малко 95% от населението на териториите ще се самоопределя като руско.

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език, отбелязва Ройтерс.

Влизащият в сила през януари документ посочва, че установяването на контрол над тези райони е "създало условия за възстановяване на единството на историческите руски земи". Стратегията предвижда допълнителни мерки за укрепване на общорусийската гражданска идентичност, насърчаване на руския език и активно противодействие на опитите на недружелюбни държави да дестабилизират междуетническите и междурелигиозните отношения и да създадат разкол в обществото.

Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 година. Путин заяви, че целта е "демилитаризация и денацификация" на Украйна и защита на рускоезичното население в източните части на страната от преследване - твърдение, което Киев категорично отхвърля. До шест месеца след началото на войната регионите Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие бяха обявени за част от Русия, макар Москва да няма пълен контрол над тези територии.

Путин отдавна поставя под съмнение съществуването на самостоятелна украинска историческа идентичност, различна от руската. Освен възраженията срещу разширяването на НАТО след 90-те, той определя защитата на рускоезичните и "възстановяването на историческото единство" като ключов аргумент за т.нар. специална военна операция.