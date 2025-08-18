Преди срещата в Белия дом Тръмп поиска Зеленски да забрави за Крим и за НАТО

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в американската столица Вашингтон, за да участва в обща среща на европейски лидери с президента Доналд Тръмп в Белия дом.

Историческото събитие е поредно дипломатическо усилие за постигане на мир в Украйна и бе обявена след срещата на Тръмп в руския президент Путин в Аляска на 15 август.

Часове преди началото на разговорите със Зеленски и евролидерите Тръмп заяви, чe Украйна трябва да се съгласи на някои от условията на Русия - в т.ч. да се откаже от Крим и от намеренията си за присъединяване към НАТО.

На срещата с Тръмп миналата седмица Владимир Путин се e съгласил да предостави гаранции за сигурността на Украйна и да направи отстъпки по отношение на „размяната на територии“ като част от потенциално мирно споразумение, обяви пред Си Ен Ен американският пратеник за Украйна Стив Уиткоф.

Кой ще присъства

Тръмп коментира, че предстои "голям ден" в Белия дом, където никога досега не са се събирали толкова много европейски лидери едновременно. Във Вашингтон пристигат председателят на еврокомисията Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, италианският министър-председател Джорджа Мелони, британският премиер Киър Стармър, президентът на Финландия Александър Стуб. Окончателният състав на делегацията може да включва и други имена.

График на срещата

По план в 19 ч. българско време евролидерите пристигат в Белия дом.

В 20 ч. Тръмп ще посрещне Зеленски и двамата ще имат двустранен разговор 15 минути по-късно.

В 21:15 ч. българско време Доналд Тръмп ще поздрави евролидерите.

В 22 ч. започва срещата с европейските лидери.

Очаквайте пoдробности.