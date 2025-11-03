Повдигнаха 11 обвинения в опит за убийство на нападателя от влака във Великобритания

Прокуратурата в Англия повдигна 11 обвинения в опит за убийство на нападателя от влака, който рани с нож пътници, част от тях тежко.

32-годишният мъж се казва Антъни Уилямс и е родом от Великобритания. Не е фигурирал в списъците на антитерористичното звено на полицията.

Междувременно в Англия хвалят служителите на влака. Един от кондукторите опитал да спре мъжа с ножа, съобщи Нова тв. Полицията определи поведението му като “героично”. Той е пострадал най-тежко от всички десетима ранени.

А машинистът осъзнал, че има сериозен проблем на борда и по своя инициатива спрял композицията на малка гара. Така помогнал на полицаите да реагират по-бързо.

Заподозреният е бил арестуван, след като влакът е спрял аварийно в Хънтингдън, на около 120 км. северно от Лондон. Властите заявиха, че не издирват никой друг във връзка с нападението.