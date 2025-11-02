Девет души са с опасност за живота след масово кръвопролитие във влак във Великобритания

OFFNews 02 ноември 2025 в 07:30 3969 3
Влак

Снимка GettyImages
ЖП гара

Девет души са с опасност за живота след масово кръвопролитие във влак във Великобритания снощи (01.11), съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.

Отделът за борба с тероризма започна разследване. Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие.

По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож. Той е бил зашеметен с електрошок, докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия.

Полицията на Кембриджшир е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. българско време) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак, посочва Ройтерс.

"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията.

Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява Пи Ей Мидия.

В болница са били настанени 10 души, като при един от тях няма опасност за живота.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.

"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията", заяви премиерът.

Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпквани" от други.

Вестник "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм".

"Беше ужасна гледка", казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро. Композицията е била от Донкастър за Лондон.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е "дълбоко натъжена" да чуе за подобно кръвопролитие.

"Призовавам хората на този ранен етап (от разследването - бел. ред.) да избягват коментари и прибързани заключения", заяви тя.

    18134

    3

    Кумулонимбус

    02.11 2025 в 10:49

    -0
    +1
    Тия малоумници не се радикализарат сами. Сигурен съм, че службите знаят от къде идва това влияние, но никой не говори за това.

    1605

    2

    Mumko

    02.11 2025 в 08:46

    -6
    +0
    Великобритания>нож>влак>убити. Да не си помисли някой, че Ахмед или Саллах са замесени! Неееее, това са били доктор и инженер които са изпушили от работа.

    800

    1

    BURGASrulz

    02.11 2025 в 08:34

    -6
    +1
    Инцидент... Каниш терористи на гости от близкия изток и после инциденти. Ужас е да.
     