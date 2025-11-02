Девет души са с опасност за живота след масово кръвопролитие във влак във Великобритания снощи (01.11), съобщи полицията, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.
Отделът за борба с тероризма започна разследване. Арестувани са двама заподозрени в нападение с хладно оръжие.
По сведения на очевидец единият от задържаните е имал голям нож. Той е бил зашеметен с електрошок, докато се е опитвал да се измъкне от местопрестъплението на жп гарата в Хънтингдън, Източна Англия.
Полицията на Кембриджшир е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. българско време) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак, посочва Ройтерс.
"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията.
Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява Пи Ей Мидия.
В болница са били настанени 10 души, като при един от тях няма опасност за живота.
Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.
"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията", заяви премиерът.
Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпквани" от други.
Вестник "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм".
"Беше ужасна гледка", казва той.
Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро. Композицията е била от Донкастър за Лондон.
Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е "дълбоко натъжена" да чуе за подобно кръвопролитие.
"Призовавам хората на този ранен етап (от разследването - бел. ред.) да избягват коментари и прибързани заключения", заяви тя.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
18134
3
02.11 2025 в 10:49
1605
2
02.11 2025 в 08:46
800
1
02.11 2025 в 08:34
ГЕРБ размисли и минималната заплата става 620 евро
ГЕРБ размисли и минималната заплата става 620 евро
Премиерът откри обновения участък от път Е-79 край Благоевград
Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София ще се строи ли в река Драгалевска
Комитата: Отговорям на всяко едно невярно твърдение на гл. архитект за спирането на строежа край река Драгалевска
Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София ще се строи ли в река Драгалевска
България откри, че Лукойл не е руски и ще иска изключение от санкциите на САЩ