Посланикът на Киев в Съединените щати Олга Стефанишина заяви, че Украйна води „положителни“ преговори за закупуване на ракети „Томахоук“ и други оръжия с голям обсег. Тя направи това изявление в интервю за предаването Balance of Power на Bloomberg TV.

Тя подчерта, че дискусиите все още продължават, но Украйна има „много делегации, които работят за увеличаване на финансовите ресурси за закупуване на допълнителни военни активи от Съединените щати“.

„Говорим не само за ракети „Томахоук“, но и за различни видове други ракети с голям и малък обсег и мога само да кажа, че това е доста положително“, каза тя.

В отговор на въпрос относно руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици, Стефанишина подчерта, че „това определено е много труден период за Украйна“.

„Полагаме всички усилия, за да осигурим на Украйна повече възможности за противовъздушна отбрана“, каза тя. „Можем да преживеем тази зима и още една зима, но това не означава, че е правилно.“

Тя добави също, че всяко оттегляне на натиска върху Русия ще се разглежда като „даване на зелена светлина за разширяване на възможностите ѝ“.

Преди това президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да прехвърли ракети Томахоук на Украйна. Той заяви, че няма намерение да прехвърля тези оръжия на Украйна, но не изключи да промени решението си в бъдеще.

Бившият заместник-началник на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Виктор Ягун изрази мнение, че въвеждането на ракети „Томахоук“ в украинските въоръжени сили ще бъде знак за интеграцията на украинската армия в логистичната и оперативна система на НАТО.

Междувременно наскоро беше съобщено, че Великобритания е доставила допълнителна партида крилати ракети „Сторм Шадоу“ на Украйна, за да може Киев да продължи да нанася удари по цели в Русия преди зимата.