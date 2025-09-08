Полски граничари откриха останки от дрон близо до границата с Беларус

Полските граничари са съобщили за открити останки от неидентифициран летящ обект в село близо до границата с Беларус, предаде Ройтерс, като цитира изявление на полицията, направено късно снощи. Това е поредният от поредицата подобни инциденти в държавата членка на НАТО.

"Днес, преди 22:00 ч., дежурният офицер в полицейското управление в Тереспол получи сигнал от гранични полицаи за откриването на останки от неидентифициран летящ обект близо до граничния пункт Тереспол в Полатиче", написа местната полиция във Фейсбук, цитирана и от БТА.

Мястото е отцепено, при инцидента няма пострадали, според същия източник.

Полша е в състояние на повишена готовност за обекти, навлизащи в нейното въздушно пространство, откакто през 2022 г., няколко месеца след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, заблудена украинска ракета удари село в южната част на Полша, като уби двама души.

В събота летящ обект, вероятно дрон, падна в Източна Полша, съобщи говорител на министерството на отбраната. През август дрон се разби в царевична нива, като изгори реколтата и счупи прозорците на близките къщи. Прокурор, разследващ инцидента, заяви тогава, че обектът вероятно е влязъл в Полша от посока Беларус, съюзник на Русия.

Бойни дронове са се разбивали и в Румъния и балтийските държави.