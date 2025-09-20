Полша вдигна изтребители след руска въздушна атака над Украйна

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, предаде Ройтерс.
"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи оперативното командване в публикация в "Есд".
В 05:40 ч. почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.
Късно снощи президентът Володимир Зеленски съобщи, че украинските войски продължават с контраофанзивата си по фронтовата линия около градовете Покровск и Добропиля. в източната част на страната.
"Руските сили понасят тежки загуби", обяви той, цитиран от Ройтерс.
Контраофанзивата е провалила руските планове за отдавнашната цел на Москва за превземане на логистичния център Покровск.
Върховният командващ на Украйна Олександър Сирски написа в Teлеграм, че неговите сили са напреднали от три на седем километра през руските отбранителни линии.
В своето видеообръщение Зеленски също каза, че украинските сили задържат позициите си около Купянск – район в североизточната част на Харковска област в Украйна, който е обект на руски атаки от месеци.
Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели още две селища – Муравка, югозападно от Покровск, и Новоивановка, по-далеч на югозапад в Запорожка област.
Генералният щаб на украинската армия посочи Муравка като едно от няколко селища, където силите му са спрели 87 атаки близо до Покровск.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
180
2
20.09 2025 в 08:28
1005
1
20.09 2025 в 07:58
МВФ препоръча вдигане на осигуровките и смяна на плоския данък
Вашингтон и Пекин постигнаха рамкова сделка за собствеността на ТикТок
Тръмп заговори за отнемане на лицензи на телевизиите, които го критикуват
Ивелин Михайлов: Когато Радев влезе в НС, ще има 70-100 депутати. Бихме го подкрепили
Естония иска консултации в НАТО заради руските набези с МиГ-31
НАТО-вски изтребители са прехванали 3-те руски бойни самолета над Естония