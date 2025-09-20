Полша вдигна изтребители след руска въздушна атака над Украйна

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано днес, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, предаде Ройтерс.

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи оперативното командване в публикация в "Есд".

В 05:40 ч. почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.

Късно снощи президентът Володимир Зеленски съобщи, че украинските войски продължават с контраофанзивата си по фронтовата линия около градовете Покровск и Добропиля. в източната част на страната.

"Руските сили понасят тежки загуби", обяви той, цитиран от Ройтерс.

Контраофанзивата е провалила руските планове за отдавнашната цел на Москва за превземане на логистичния център Покровск.

Върховният командващ на Украйна Олександър Сирски написа в Teлеграм, че неговите сили са напреднали от три на седем километра през руските отбранителни линии.

В своето видеообръщение Зеленски също каза, че украинските сили задържат позициите си около Купянск – район в североизточната част на Харковска област в Украйна, който е обект на руски атаки от месеци.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели още две селища – Муравка, югозападно от Покровск, и Новоивановка, по-далеч на югозапад в Запорожка област.

Генералният щаб на украинската армия посочи Муравка като едно от няколко селища, където силите му са спрели 87 атаки близо до Покровск.