Почина Ана Лаура Брагети, замесена в отвличането на Алдо Моро

Ана Лаура Брагети, бивш член на крайнолявата терористична група "Червени бригади", съучастничка в отвличането на бившия италиански премиер Алдо Моро и в няколко убийства, почина на 72-годишна възраст, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Името на Брагети е било в договора за наем на апартамента в Рим, където е бил държан влиятелният лидер на Християндемократическата партия Моро в продължение на 54 дни, преди да бъде убит през май 1978 г. При отвличането на Моро са били убити петима души от охраната му.

Брагети е осигурила прикритие за операцията, представяйки се за съпруга на един от членовете на "Червените бригади", който е живял в апартамента. Замесена е в няколко убийства, последвали това на Моро, включително на магистрата Виторио Бакелет през 1980 г.

По-късно същата година е арестувана и осъдена на доживотен затвор.

През 2002 г. излиза книгата на Брагети "Затворникът", която разказва за отвличането на Моро и вдъхновява Марко Белочио за филма "Добро утро, нощ".

"Ана Лаура Брагети със сигурност е централна фигура в историята на "Червените бригади", а не някаква медицинска сестра от Червения кръст, за каквато е представена във филма на Белочио", казва адвокатът на семействата на убитите охранители Валтер Бискоти. "Тя участва в убийството на Виторио Бакелет и играе ключова роля в отвличането на Алдо Моро, не само защото на нейно име е апартаментът на Виа Монталчини, но и защото е един от тримата, които са слушали гласа на председателя на на Християндемократическата партия в "Народния затвор", допълва той.

След освобождаването си Брагети работи за неправителствената организация ARCI и става неин координатор на европейски проект за трудоустрояване на бивши затворници.

Франческа Мамбро, бивш член на крайнодясната терористична група Въоръжени революционни ядра (NAR), която прекара много години в затвора с Брагети, изрази скръбта си от кончината ѝ.