Пхенян изстреля балистични ракети на изток

22 октомври 2025
Снимка БТА/АП
Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие по посока Японско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.

Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон съобщи, че е свикала заседание на Съвета за национална сигурност след изстрелванията от страна на Пхенян, уточнява БТА. Това е първото изстрелване на балистична ракета от Пхенян от май.

Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на балистични ракети, която е подкрепена от редица държави, сред тях САЩ и Южна Корея.

Сеул съобщи, че е информирал САЩ и Япония за изстрелванията.

Новият японски министър-председател Санае Такаичи заяви, че изстрелването на ракети от Северна Корея не е оказало влияние върху сигурността на Япония и че Токио споделя информация в реално време с Вашингтон.

