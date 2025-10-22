Пхенян изстреля балистични ракети на изток

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег от източното си крайбрежие по посока Японско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на южнокорейската армия.
Канцеларията на южнокорейския президент И Дже-мьон съобщи, че е свикала заседание на Съвета за национална сигурност след изстрелванията от страна на Пхенян, уточнява БТА. Това е първото изстрелване на балистична ракета от Пхенян от май.
Северна Корея отхвърля международната забрана за разработването на балистични ракети, която е подкрепена от редица държави, сред тях САЩ и Южна Корея.
Сеул съобщи, че е информирал САЩ и Япония за изстрелванията.
Новият японски министър-председател Санае Такаичи заяви, че изстрелването на ракети от Северна Корея не е оказало влияние върху сигурността на Япония и че Токио споделя информация в реално време с Вашингтон.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ПП алармират евродепутатите и европосланиците за ''системно завладяване" на България от Пеевски
Навроцки: Ще направя всичко, за да предотвратя избухването на война в Полша
Първият ремонт на коалицията: Нашамариха БСП - председателите на НС ще се ротират
БПЦ приветства въвеждането на ''Религия и добродетели'' в училищe ''с особена духовна радост''