Песков: Кремъл не смята, че светът е близо до ядрена война

Кремъл не смята, че съвременният свят е по-близо до ядрена война, отколкото по време на Карибската криза през октомври 1962 г., каза говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков, предаде БТА.

"Ние не бихме стигнали до такива заключения", каза той, коментирайки указанието на държавния глава Владимир Путин да се проучи възможността за започване на подготовка за ядрени опити и проведените наскоро изпитания на ракетата "Буревестник" и подводния апарат "Посейдон", който вече започнаха да наричат "оръжието на Страшния съд“.

Коментарът идва след нареждането на президента Владимир Путин високопоставените военни и свързаните с отбраната цивилни служители да направят предложения за възможно провеждане на ядрени опити в отговор на американските изявления, че Вашингтон ще поднови ядрените опити, съобщи Ройтерс.

"Ако други страни провеждат подобни тестове, Москва ще реагира по съответния начин", подчерта Путин.

В края на миналия месец Русия извърши изпитание на новата, задвижвана с ядрена енергия и способна да носи ядрена бойна глава крилата ракета "Буревестник". Ракетата е изминала 14 000 км и е била във въздуха около 15 часа.