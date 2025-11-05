Путин нареди да се подготвят ядрени опити

Руският президент Владимир Путин нареди на високопоставени военни и свързани с отбраната цивилни служители да направят предложения за възможно провеждане на ядрени опити в отговор на американските изявления, че Вашингтон ще поднови ядрените опити, съобщи Ройтерс.

"Ако други страни провеждат подобни тестове, Москва ще реагира по съответния начин", подчерта Путин.

В края на миналия месец Тръмп нареди изпитания на американски ядрени оръжия, като заяви, че САЩ не може да изостават от Русия и Китай.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили и имат планове за разполагане на оръжия.

Според него това е "сериозен проблем" и заяви, че Русия винаги е спазвала стриктно задълженията си по Договора за пълна забрана на ядрените опити, но че ако САЩ или някоя друга ядрена сила тества такова оръжие, тогава Русия също ще го направи.

Белоусов посочи, че последните изявления и действия на САЩ означават, че е "целесъобразно да се подготвим незабавно за пълномащабни ядрени опити". Той добави, че руският полигон в Арктика, на архипелага Нова земя, може да приеме такива опити в кратък срок.