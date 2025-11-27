Папата пристигна в Турция. Ще празнува с Вселенския патриарх 1700-годишнината от Първия вселенски събор

Папа Лъв XIV пристигна днес в Турция, а това е първото му международно пътуване като понтифик. Папата се срещна с турския президент Реджеп Ердоган. По време на четиридневното си посещение главата на Римокатолическата църква ще се срещне с Вселенския патриарх Вартоломей, за да отпразнуват заедно 1700-годишнината от Първия вселенски събор в Никея (днешен Изник).
По програма в петък (28 ноември) първойерасите на Източната и Западната църква ще посетят руините на базиликата „Свети Неофит“ в Изник (древната Никея), което подчертава, че решенията на Първия вселенски събор остават обща основа за почти всички християни, предава Ортодокс таймс. В събота (29 ноември) двамата ще отслужат тържествен молебен, след който ще подпишат обща декларация като символ на християнското единство в тронната зала на патриаршеската резиденция във Фенер (Истанбул). В декларацията те акцентират върху насърчаването на единството и междухристиянския диалог, както и ситуацията в Близкия Изток.
"Изразяваме искреното и твърдото си решение, в послушание към волята на нашия Господ Иисус Христос, да засилим усилията си за насърчаване на пълното единство между всички християни, и най-вече между католици и православни. Също така, възнамеряваме да подкрепим богословския диалог, насърчаван от Международната съвместна комисия, създадена точно преди тридесет и пет години от Вселенския патриарх Димитрий и папа Йоан Павел II тук във Фенер, и която днес се занимава с най-трудните въпроси, белязали историята на нашето разделение и които изискват внимателно и задълбочено изследване. За тази цел уверяваме в нашата усърдна молитва като пастири на Църквата и приканваме нашите вярващи да се присъединят към нас в молитвата: „да бъдат всички едно, за да повярва светът“ (Йоан 17:21).
Изразяваме общата си загриженост за настоящата ситуация в Ирак, Сирия и целия Близък изток. Обединени сме в желанието за мир и стабилност и във волята да насърчаваме разрешаването на конфликтите чрез диалог и помирение. Докато признаваме усилията, които вече се полагат за оказване на помощ в региона, едновременно с това призоваваме всички, които носят отговорност за съдбата на народите, да задълбочат ангажимента си към страдащите общности и да им позволят – включително на християнските – да останат в родната си земя.
Не можем да се примирим с Близък изток без християни, които са изповядвали името на Иисус там от две хиляди години. Много от нашите братя и сестри са преследвани и насилствено прогонени от домовете си. Изглежда дори, че стойността на човешкия живот е изгубена, че човешката личност вече няма значение и може да бъде пожертвана заради други интереси. И трагично, всичко това се посреща с безразличие от мнозина. Както ни напомня свети апостол Павел: „Ако страда една част, страдат с нея всички части; ако се слави една част, радват се с нея всички части“ (1 Коринтяни 12:26). Това е законът на християнския живот. В този смисъл можем да кажем, че съществува и икуменизъм на страданието. Както кръвта на мъчениците бе семе на сила и плодородие за Църквата, така и споделянето на ежедневните страдания може да се превърне в ефективен инструмент за единство. Ужасното положение на християните и всички страдащи в Близкия изток изисква не само постоянна молитва, но и адекватен отговор от страна на международната общност.
Тежките предизвикателства, пред които е изправен светът днес, изискват солидарността на всички хора с добра воля. Затова също така признаваме важността на насърчаването на конструктивен диалог с исляма, основан на взаимно уважение и приятелство. Вдъхновени от общи ценности и укрепени от истински братски чувства, мюсюлмани и християни са призвани да работят заедно в името на справедливостта, мира и зачитането на достойнството и правата на всеки човек, особено в онези региони, където в продължение на векове са живели заедно в мирно съжителство и днес трагично страдат заедно от ужасите на войната.
Като християнски лидери призоваваме всички религиозни водачи да се стремят и да укрепват междурелигиозния диалог, и да полагат всички усилия за изграждане на култура на мир и солидарност между отделните хора и между народите. Спомняме си и за всички хора, които страдат от войната. По-специално се молим за мира в Украйна – страна с древна християнска традиция – и призоваваме всички заинтересовани страни да следват пътя на диалога и зачитането на международното право, за да се сложи край на конфликта и да се позволи на всички украинци да живеят в хармония."
На общия молебен ще присъства и Александрийският патриарх Теодор. Предвидена е и частна среща между папата и патриарх Вартоломей. В деня на св. Андрей Първозвани (30 ноември) Вселенският патриарх и Александрийският ще отслужат литургия. В края на богослужението се предвидени официални обръщения от папа Лъв и патриарх Вартоломей.
Важно е да се отбележи, че в апостолическото писмо на римския понтифик от 23 ноември, Никео-Цариградският символ на вярата е цитиран без късната римска добавка за т.нар. "филиокве" (твърдението, че Св. Дух изхожда "и от Сина"), която е една от разделителните богословски линии между Римокатолическата и Православната църква.
В интервю за гръцкия вестник Катимерини патариарх Вартоломей коментира разделението в християнския свят, което продължава вече хиляда години.
"Всички разбираме, че хиляда години разделение са нанесели дълбока рана, която не може да бъде излекувана лесно. За някои разстоянието изглежда невъзможно за преодоляване... Имаме задължение обаче да се стремим да излекуваме тази рана, да заличим нараняванията, да преодолеем разстоянията и да възстановим единството – верни на учението на нашия Господ, непоколебими в Неговите заповеди и твърди във вярата си в Изкупителя, никога забравящи, че „невъзможното за човека е възможно за Бога“. Трябва да поправим грешките от миналото, да преодолеем егото и предразсъдъците и да продължим по трудния, но спасителен път на диалога с постоянна и искрена молитва, с надеждата, че скоро ще настъпи денят, в който ще можем да отпразнуваме възстановяването на единството. Повече от 60 години след възстановяването на общуването помежду ни, ние – от Никея и от скромния Фенер – ще заявим във всички посоки и към всеки човек с добра воля, че продължаваме диалога в дух на братска любов," казва той.
