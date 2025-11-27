Папата пристигна в Турция. Ще празнува с Вселенския патриарх 1700-годишнината от Първия вселенски събор

Папа Лъв XIV пристигна днес в Турция, а това е първото му международно пътуване като понтифик. Папата се срещна с турския президент Реджеп Ердоган. По време на четиридневното си посещение главата на Римокатолическата църква ще се срещне с Вселенския патриарх Вартоломей, за да отпразнуват заедно 1700-годишнината от Първия вселенски събор в Никея (днешен Изник).

По програма в петък (28 ноември) първойерасите на Източната и Западната църква ще посетят руините на базиликата „Свети Неофит“ в Изник (древната Никея), което подчертава, че решенията на Първия вселенски събор остават обща основа за почти всички християни, предава Ортодокс таймс. В събота (29 ноември) двамата ще отслужат тържествен молебен, след който ще подпишат обща декларация като символ на християнското единство в тронната зала на патриаршеската резиденция във Фенер (Истанбул). В декларацията те акцентират върху насърчаването на единството и междухристиянския диалог, както и ситуацията в Близкия Изток.

"Изразяваме искреното и твърдото си решение, в послушание към волята на нашия Господ Иисус Христос, да засилим усилията си за насърчаване на пълното единство между всички християни, и най-вече между католици и православни. Също така, възнамеряваме да подкрепим богословския диалог, насърчаван от Международната съвместна комисия, създадена точно преди тридесет и пет години от Вселенския патриарх Димитрий и папа Йоан Павел II тук във Фенер, и която днес се занимава с най-трудните въпроси, белязали историята на нашето разделение и които изискват внимателно и задълбочено изследване. За тази цел уверяваме в нашата усърдна молитва като пастири на Църквата и приканваме нашите вярващи да се присъединят към нас в молитвата: „да бъдат всички едно, за да повярва светът“ (Йоан 17:21). Изразяваме общата си загриженост за настоящата ситуация в Ирак, Сирия и целия Близък изток. Обединени сме в желанието за мир и стабилност и във волята да насърчаваме разрешаването на конфликтите чрез диалог и помирение. Докато признаваме усилията, които вече се полагат за оказване на помощ в региона, едновременно с това призоваваме всички, които носят отговорност за съдбата на народите, да задълбочат ангажимента си към страдащите общности и да им позволят – включително на християнските – да останат в родната си земя. Не можем да се примирим с Близък изток без християни, които са изповядвали името на Иисус там от две хиляди години. Много от нашите братя и сестри са преследвани и насилствено прогонени от домовете си. Изглежда дори, че стойността на човешкия живот е изгубена, че човешката личност вече няма значение и може да бъде пожертвана заради други интереси. И трагично, всичко това се посреща с безразличие от мнозина. Както ни напомня свети апостол Павел: „Ако страда една част, страдат с нея всички части; ако се слави една част, радват се с нея всички части“ (1 Коринтяни 12:26). Това е законът на християнския живот. В този смисъл можем да кажем, че съществува и икуменизъм на страданието. Както кръвта на мъчениците бе семе на сила и плодородие за Църквата, така и споделянето на ежедневните страдания може да се превърне в ефективен инструмент за единство. Ужасното положение на християните и всички страдащи в Близкия изток изисква не само постоянна молитва, но и адекватен отговор от страна на международната общност. Тежките предизвикателства, пред които е изправен светът днес, изискват солидарността на всички хора с добра воля. Затова също така признаваме важността на насърчаването на конструктивен диалог с исляма, основан на взаимно уважение и приятелство. Вдъхновени от общи ценности и укрепени от истински братски чувства, мюсюлмани и християни са призвани да работят заедно в името на справедливостта, мира и зачитането на достойнството и правата на всеки човек, особено в онези региони, където в продължение на векове са живели заедно в мирно съжителство и днес трагично страдат заедно от ужасите на войната. Като християнски лидери призоваваме всички религиозни водачи да се стремят и да укрепват междурелигиозния диалог, и да полагат всички усилия за изграждане на култура на мир и солидарност между отделните хора и между народите. Спомняме си и за всички хора, които страдат от войната. По-специално се молим за мира в Украйна – страна с древна християнска традиция – и призоваваме всички заинтересовани страни да следват пътя на диалога и зачитането на международното право, за да се сложи край на конфликта и да се позволи на всички украинци да живеят в хармония."

На общия молебен ще присъства и Александрийският патриарх Теодор. Предвидена е и частна среща между папата и патриарх Вартоломей. В деня на св. Андрей Първозвани (30 ноември) Вселенският патриарх и Александрийският ще отслужат литургия. В края на богослужението се предвидени официални обръщения от папа Лъв и патриарх Вартоломей.

Важно е да се отбележи, че в апостолическото писмо на римския понтифик от 23 ноември, Никео-Цариградският символ на вярата е цитиран без късната римска добавка за т.нар. "филиокве" (твърдението, че Св. Дух изхожда "и от Сина"), която е една от разделителните богословски линии между Римокатолическата и Православната църква.

В интервю за гръцкия вестник Катимерини патариарх Вартоломей коментира разделението в християнския свят, което продължава вече хиляда години.