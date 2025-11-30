Папа Лъв XIV: Създаването на палестинска държава е единственото решение на израелско-палестинския конфликт

Единственото решение на десетилетния конфликт между Израел и палестинския народ трябва да включва палестинска държава, заяви Папа Лъв Четиринадесети, цитиран от Ройтерс.

"Всички знаем, че в този момент Израел все още не приема това решение, но ние го виждаме като единственото решение", каза папата пред журналисти по време на полет от Турция за Ливан. "Ние също сме приятели с Израел и се стремим да бъдем посреднически глас между двете страни, който би могъл да им помогне да постигнат решение, което да е справедливо за всички", добави папата.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди противопоставянето си срещу създаването на палестинска държава, след като дори най-големият му съюзник САЩ изрази подкрепа за палестинската независимост.

Папата говори в кратка осемминутна пресконференция, посветена на посещението му в Турция - част от първото му пътуване в чужбина след избирането му през май за водач на Католическата църква, която официално има 1,4 милиарда членове.

Той посочи, че с турският президент Реджеп Тайип Ердоган са обсъдили както израелско-палестинския, така и руско-украинския конфликт.

"Турция има важна посредническа роля за прекратяването на двете войни", каза Лъв Четиринадесети.

При посещението си в Турция папата предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на риск поради необичайно големия брой кървави конфликти в света и осъди насилието в името на религията.