От Варшава: Единият от задържаните за дрона над правителствената сграда е украинец

OFFNews 17 септември 2025 в 08:23 2031 1
правителствена сграда

Снимка Скрийншот
Правителствената сграда в парк "Лаженки"

Задържаните за дрона над правителствени сгради във Варшава са 21-годишен украинец и 17-годишно момиче от Беларус. Това обяви по Нова телевизия журналистът Недко Георгиев, който живее в Полша.

Припомняме, че инцидент с дрон над президентската резиденция „Белведере“ във Варшава предизвика напрежение не само в полското общество, но и в НАТО.

Първоначалните съобщения за нахлуване на неизвестен летателен апарат в силно охраняваната зона около „Лаженки-Кролевске“ бързо ескалираха, след като полските власти задържаха млади граждани.

„Задържаните са си деца. Имало е действително някакъв дрон над Белведере. Това е президентската резиденция в един парк, който се казва "Лаженки". Това е една от най-добре охраняваните зони във Варшава, защото съвсем близо от другата страна на улица се намира Министерският съвет”, поясни той.

Случаят допълнително изостри политическите напрежения във Варшава. Президентската институция е свързана с бившата управляваща партия „Право и справедливост“ (ПиС), докато настоящото правителство на Доналд Туск е доминирано от центристки и либерални сили.

„Докато при голямата атака на 9 и 10 септември, когато въздушното пространство на Полша беше нарушено от 19 до 23 руски дрона, тогава имаше едно така мнимо обединение на двата лагера, сега пак започнаха да се джавкат”, отбеляза Георгиев.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2900

    1

    LegendOfZelda

    17.09 2025 в 11:14

    -0
    +0
    Украинец закопчан за взривяването на Северен поток, сега украинец пускал дронове... човек би си помислил чак че Зеленият Гоблин е по-опасен за Европа от Путин )))
     
    X

    Италианката Франческа: Където е най-тъмно, там най-много се нуждаят от светлина