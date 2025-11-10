Освобождават Никола Саркози от затвора

Бившият френски президент Никола Саркози ще бъде освободен от затвора. Парижки съд постанови, че той има право да изчака на свобода резултата от обжалването на присъдата му, наложена през септември за престъпен заговор, съобщи Си Ен Ен.

Той получи 5-годишна присъда за опити за набиране на средства от Либия за предизборната си кампания през 2007 г.

"Затворът е тежък, много тежък за всеки затворник. Бих казал дори, че е изтощителен“, заяви Никола Саркози, който се включи в 50-минутното заседание днес по обжалването по видеоконферентна връзка. И допълни: „Боря се за триумфа на истината“.

Прокуратурата поиска Саркози да бъде освободен под съдебен контрол, включващ ограничения относно лицата, с които може да контактува, както и забрана за напускане на територията на страната. Съдът допълнително уточни, че на Саркози му е забранено да контактува както с лица, замесени в делото, така и с настоящия френски министър на правосъдието Жерар Дарманин.

На 25 септември Саркози бе признат за виновен в престъпен заговор във връзка с опити на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му президентска кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Саркози влезе в затвора "Ла Санте" в Париж на 21 октомври, като веднага след влизането си подаде молба за освобождаване.