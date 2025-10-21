Саркози подаде молба за освобождаване веднага след като влезе в затвора

Бившият френски президент Никола Саркози, който тази сутрин влезе в затвора "Санте", подаде молба за освобождаване, съобщи един от неговите правни защитници, цитиран от Франс прес и БТА.
Адвокат Кристоф Ингрен определи влизането на Саркози в затвора като "позор".
На 25 септември бившият президент бе признат за виновен в престъпен заговор по дело за незаконно финансиране на кандидатпрезидентската си кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи. Саркози получи присъда от 5 г. затвор.
Съдът разполага с два месеца, за да се произнесе по внесената днес молба за освобождаването му.
