Саркози подаде молба за освобождаване веднага след като влезе в затвора

OFFNews 21 октомври 2025 в 14:02 156 0
Бившият френски президент Никола Саркози, който тази сутрин влезе в затвора "Санте", подаде молба за освобождаване, съобщи един от неговите правни защитници, цитиран от Франс прес и БТА.

Адвокат Кристоф Ингрен определи влизането на Саркози в затвора като "позор".

На 25 септември бившият президент бе признат за виновен в престъпен заговор по дело за незаконно финансиране на кандидатпрезидентската си кампания през 2007 г. с пари от тогавашния либийски лидер Муамар Кадафи. Саркози получи присъда от 5 г. затвор.

Съдът разполага с два месеца, за да се произнесе по внесената днес молба за освобождаването му.

