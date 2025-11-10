Освободиха 18-годишната Наоко, която пее срещу Путин, и веднага пак я арестуваха

Руските власти днес удължиха задържането на 18-годишна улична музикантка в Санкт Петербург за изпълнение на протестни песни, насочени срещу президента Владимир Путин, предаде ДПА.

Певицата Диана Логинова от групата „Стоптайм“ трябваше да бъде освободена тази сутрин, след като излежа две присъди в затвора. Тя обаче беше незабавно арестувана отново. Китаристът на „Стоптайм“ също беше повторно арестуван, а само барабанистът на групата бе освободен, съобщи правозащитният сайт „О Ви Ди Инфо“.

Изпълнение в центъра на Санкт Петербург в средата на октомври включваше песен на живеещата в изгнание руска рапърка Монеточка. В текста се изразява надежда балетът „Лебедово езеро“ скоро да бъде излъчен по телевизията" – намек за евентуално падане от власт и смърт на Путин.

Традиционно по съветско време телевизията излъчваше части от този балет, преди да обяви смъртта на държавния глава и така балетът се превърна в нарицателно за правителствени сътресения. Видео от вечерния концерт през октомври показва десетки млади хора да пеят ентусиазирано заедно с изпълнителите.

Музикантите бяха арестувани, а Логинова получи две присъди „лишаване от свобода“ за нарушаване на правото на събиране и глоба от 30 000 рубли (около 370 долара) за предполагаемо оклеветяване на руската армия.

Последователните арести са популярна тактика в руската съдебна система за справяне с опозиционни фигури. Въпреки това аплодисментите при появата на Логинова бяха възприети като знак, че много млади руснаци са изморени от дългото управление на Путин и войната в Украйна.

Откакто Кремъл нареди пълномащабната инвазия Украйна през 2022 г., руската съдебна система преследва и наказва сурово всички вътрешни критици, отбелязва германската агенция.

Родена е на 10 март 2007 г. По това време Владимир Путин вече 8 години е президент на Русия. През целия ѝ живот управлението на родината ѝ е било доминирано от Путин. Сега неговата държавна машина иска да я пречупи, за да спре да пее това, което иска. Диана Логинова е 18-годишна пианистка и студентка по музика в консерваторията "Римски-Корсаков" в Санкт Петербург, която се представя с псевдонима Наоко. Макар че е все още тийнейджърка, която едва е започнала своето висше образование, в момента тя е обществен враг №1 за администрацията на Путин, пише "Свободна Европа".