Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

OFFNews 29 ноември 2025 в 15:24 666 4
Виктор Орбан.

Снимка БТА/АП
Виктор Орбан.

Унгарският премиер Виктор Орбан очерта спорна визия за бъдещето на Украйна. Той намекна, че след края на войната страната трябва да съществува като буферна зона между Русия и НАТО, предаде ДПА.

В интервю за в. "Велт", Орбан каза, че неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, а числеността и способностите на въоръжените сили на Украйна ще бъдат редуцирани.

Премиерът направи коментарите си след породило полемика посещение в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин и подчерта, че Унгария има интерес от стабилни и изгодни енергийни доставки от Русия.

Според Орбан е време да се изоставят илюзиите и да се приеме реалността, изложена в плана от 28 точки на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна. Той смята, че всяко забавяне при сключването на сделка ще облагодетелства Русия, а не Украйна, което неизбежно ще доведе до допълнителна загуба на територии и човешки животи.

По думите му, Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето.

Орбан заяви, че европейската подкрепа за Украйна се осъществява изцяло за сметка на населението на Европа. Той категорично отхвърли идеята замразените руски активи да бъдат използвани за финансиране на тази подкрепа. Според премиера, твърдението, че европейците финансират войната с руски пари, е невярно и трябва да бъде прекратено.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    47

    4

    Октим

    29.11 2025 в 17:37

    -0
    +0
    Краставата жаба да не мисли за Украйна! Лошото е, че под негово ръководство никой вече не вижда Унгария като една истински европейска държава! А по време на соца тя беше направо западна страна в сравнение с другите дрипави такива!

    6900

    3

    PlamenIv

    29.11 2025 в 16:56

    -0
    +0
    Мисля, че Унгария ще стане руски анклав в Централна Европа, ако самите унгарци не се събудят най-сетне и не прогонят Орбан с камъни да върви в Матушката в путинката.

    5129

    2

    Mateevk

    29.11 2025 в 16:11

    -0
    +0
    28-те точки от на т.нар. "план" са напълно абсурдни от всяка гледна точка, но може би Орбан не ги е чел. И защо жертва на агресия трябва да бъде демилитаризирана в допълнение на това, че никакви реални и работещи гаранции за сигурност няма да получи? Откъде следва това, че не разбирам?

    3920

    1

    Constanza

    29.11 2025 в 15:44

    -0
    +0
    https://www.youtube.com/watch?v=ef03UrdMfzI

     