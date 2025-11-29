Орбан вижда Украйна като буферна държава между Русия и НАТО

Унгарският премиер Виктор Орбан очерта спорна визия за бъдещето на Украйна. Той намекна, че след края на войната страната трябва да съществува като буферна зона между Русия и НАТО, предаде ДПА.

В интервю за в. "Велт", Орбан каза, че неизбежно ще трябва да бъдат направени териториални отстъпки на Русия, а числеността и способностите на въоръжените сили на Украйна ще бъдат редуцирани.

Премиерът направи коментарите си след породило полемика посещение в Москва, където се срещна с руския президент Владимир Путин и подчерта, че Унгария има интерес от стабилни и изгодни енергийни доставки от Русия.

Според Орбан е време да се изоставят илюзиите и да се приеме реалността, изложена в плана от 28 точки на САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна. Той смята, че всяко забавяне при сключването на сделка ще облагодетелства Русия, а не Украйна, което неизбежно ще доведе до допълнителна загуба на територии и човешки животи.

По думите му, Русия ще бъде постепенно приобщена обратно в световната икономика съгласно американския план, а санкциите ще бъдат отменени с времето.

Орбан заяви, че европейската подкрепа за Украйна се осъществява изцяло за сметка на населението на Европа. Той категорично отхвърли идеята замразените руски активи да бъдат използвани за финансиране на тази подкрепа. Според премиера, твърдението, че европейците финансират войната с руски пари, е невярно и трябва да бъде прекратено.