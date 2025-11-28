4 часа подмазване в Кремъл. Путин изпрати на крака Орбан

OFFNews 28 ноември 2025 в 22:03 1375 4
Виктор Орбан и Владимир Путин

Снимка FB - Viktor Orban
Виктор Орбан и Владимир Путин в Кремъл

Унгария реализира суверенна външна политика и е последователна в отношенията си с Русия. Не се поддадохме на външен натиск и не прекратихме сътрудничеството си, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на срещата си в Кремъл с руския президент Владимир Путин.

Орбан твърди, че е една от основните му цели на днешната среща е "по-нататъшното осигуряване на енергоснабдяването на Унгария".

Срещата продължи почти четири часа, а Путин лично изпрати своя гост до подготвената за Орбан руска лимузина "Аурус" на излизане от Кремъл.

Това е 13-ата среща между двамата и трета от началото на войната в Украйна. 

"Унгария заема уравновесена позиция по украинския въпрос", не пропусна да отбележи Путин.

Той също така благодари на Орбан за готовността му да бъде домакин в Будапеща на "руско-американска среща на върха".

Не е изключено преговорите между Русия и САЩ да доведат до провеждането на среща на върха в Будапеща. Ако в хода на нашите преговори се стигне до използването на Будапеща като място за срещата, ще съм много радостен, заяви Путин.

    2193

    4

    jorj

    28.11 2025 в 23:26

    -0
    +0
    Точно по тарифата, енергетична свирка четири часа, Путин лично изпраща своя гост до подготвената за Орбан руска лимузина "Аурус" на излизане от Кремъл. За една свирка и некачествени рашистки петрол и газ, ДА ПРЕДАДЕШ ПАМЕТТА НА НАЦИЯТА СИ, КОЯТО БЕШЕ МАЧКАНА КАТО ХЛЕБАРКИ ОТ РАШИСТИТЕ ТАНКОВЕ ПРЕЗ 1956 И СЛЕД ТОВА ИЗБИХА ЦВЕТА НА УНГАРИЯ, ТОВА Е ВЪРХА НА ИДИОТИЗМА!!!!!

    2970

    3

    Джендо Джедев

    28.11 2025 в 23:11

    -0
    +0
    Калинката на Краснов също се подмокря обилно. Абе ще станат тия страни братски накрая, аз ви казвам!

    2973

    2

    Johnny B Goode

    28.11 2025 в 22:58

    -0
    +2
    Ти пък... Тя връзката отдавна е консумирана, ти за някаква целувка пред камерата в стил Хонекер си се загрижил.

    8036

    1

    lans link

    28.11 2025 в 22:32

    -0
    +2
    Скоро трябва да се целунат по устата вече!

     
