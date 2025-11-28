4 часа подмазване в Кремъл. Путин изпрати на крака Орбан

Унгария реализира суверенна външна политика и е последователна в отношенията си с Русия. Не се поддадохме на външен натиск и не прекратихме сътрудничеството си, заяви унгарският премиер Виктор Орбан по време на срещата си в Кремъл с руския президент Владимир Путин.
Орбан твърди, че е една от основните му цели на днешната среща е "по-нататъшното осигуряване на енергоснабдяването на Унгария".
Срещата продължи почти четири часа, а Путин лично изпрати своя гост до подготвената за Орбан руска лимузина "Аурус" на излизане от Кремъл.
Това е 13-ата среща между двамата и трета от началото на войната в Украйна.
"Унгария заема уравновесена позиция по украинския въпрос", не пропусна да отбележи Путин.
Той също така благодари на Орбан за готовността му да бъде домакин в Будапеща на "руско-американска среща на върха".
Не е изключено преговорите между Русия и САЩ да доведат до провеждането на среща на върха в Будапеща. Ако в хода на нашите преговори се стигне до използването на Будапеща като място за срещата, ще съм много радостен, заяви Путин.
28.11 2025
28.11 2025
28.11 2025
28.11 2025
