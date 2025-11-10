Орбан се похвали: С Тръмп си стиснахме ръцете, Унгария е завинаги изключена от петролните санкции на САЩ

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви тази сутрин, че "се си е стиснал ръцете" с американския президент Доналд Тръмп Унгария да бъде изключена завинаги от петролните санкции на САЩ, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, циитрана от БТА.

"Докато той е президент там, а аз премиер тук, няма да има санкции. Не е преувеличение, че проведохме най-важните преговори досега за тази година", заяви Орбан във "Фейсбук".

По думите му, залозите за Унгария са били изключително високи – влизането в сила на американските санкции срещу руските енергийни ресурси би довело до двойно или тройно увеличение на сметките за домакинствата и до скок от около 1000 форинта (прибл. 5 лева) в цената на литър бензин.

Така Орбан описва, че страната му е избегнала "истинско бедствие" и по този начин "унгарските семейства ще имат Коледата, каквато искат".

Унгарският премиер посети американския президент Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, за да обсъди с него изключването на страната му от обхвата на американските санкции срещу руските енергоизточници, както и вариантите за организиране на среща между САЩ и Русия.

Заради жеста на Тръмп, в замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара.