Тръмп изключи Унгария от санкциите върху руски петрол и газ

Американският президент Доналд Тръмп изключи за една година Унгария от американските санкции срещу руския петрол и газ след срещата с унгарския премиер Виктор Орбан в Белия дом, съобщиха АФП и БТА.

Орбан заяви, че Будапеща е получила "пълно изключение от санкциите" върху руския газ, доставян на Унгария по тръбопровода "Турски поток", и на петрол, доставян по тръбопровода "Дружба".

В замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара, съобщи представител на американските власти.

Американският президент заяви, че "е много трудно за Орбан да получи петрол и газ от други райони". "Както знаете, той няма достъп по море", отбеляза Тръмп.

Вашингтон отменя и санкциите върху строителството на унгарската АЕЦ "Пакш-2" по проекта на "Росатом", заяви още Орбан.

"Освобождаването на "Пакш-2" от санкции няма да бъде удължено. Тези санкции, които бяха наложени по-рано, ще бъдат напълно отменени. Това показва, че няма възражения от страна на американците срещу изграждането на втора атомна електроцентрала в Пакш", каза ръководителят на унгарското правителство на пресконференцията, която беше излъчена от унгарския телевизионен канал М1.