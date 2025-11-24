Определяният като най-близък пастор на Тръмп критикува мирния му план за Украйна

Компромисът без справедливост не е мир, пише пастор Бърнс в Х

Маргарита Генчева 24 ноември 2025 в 15:02 1186 1
Марк Бърнс

Снимка личен профил в Х
Марк Бърнс

Американският пастор Марк Бърнс, когото списание "Тайм" определя като "най-близкия пастор" на президента на САЩ Доналд Тръмп, разкритикува 28-точковия план за край на войната в Украйна. Според плана на Тръмп "се очаква Русия да не напада съседните страни", но Крим, Донецк и Луганск ще бъдат признати за руски, а Украйна няма да може да влезе в НАТО. Русия още ще бъде реинтегриана в световната икономика, а пленниците и от двете страни ще бъдат разменени на принципа "всички за всички".

Марк Бърнс пише в профила си в Х, че този план изпраща опасен сигнал към света, че умилостивяването и компромисът без справедливост не са мир. Бърнс сравнява сегашната ситуация с нахлуването на Хитлер в Полша през 1939 г. Истинският мир разобличава злото, добавя още пасторът.

Публикуваме целия коментар на основателя на The NOW Television Network, телевизионен канал за християнски лайфстайл и програми:

Като духовен дипломат, съветник и служител на истината съм благодарен да чуя, че президент Тръмп е казал, че този план не е неговото окончателно предложение и че остава гъвкав. Това е знак за мъдро лидерство.

Казвайки това, този „28-точков украинско-руски мирен план“ изпраща опасен сигнал към света. Той казва на всеки зъл диктатор – от Москва до Техеран и Пхенян – че световните защитници на справедливостта и мира ще търпят злото, ако то бъде поднесено под формата на дипломация.

Нека бъда ясен: когато светът позволи на Хитлер да нахлуе в Полша през 1939 г. без последици, ние отворихме вратите към един от най-мрачните периоди в човешката история. А сега го гледаме да се случва отново.

Дай на зъл човек пръст и той ще ти вземе ръката. Не само за територия, но и за да разпространи страх, страдание и разруха. Русия вече е нахлула, вече е бомбардирала, вече е екзекутирала цивилни и деца.

Това не е просто война – това е морален срив, ако го оставим да се размине.

Умилостивяването не е мир. Компромисът без справедливост не е мир. А мълчанието пред злото е съучастие. Трябва да застанем на страната на истината, колкото и неудобно да е това.

Защото истинският мир идва само когато правдата не се жертва за удобство.

Пътят към мира трябва винаги да допуска корекция на курса, когато моралната яснота е заложена на карта.

Никога не бива да забравяме, че истинският мир не се покланя пред злото. Той го изобличава. И в този решаващ час светът гледа, за да види дали ще застанем за правдата или ще се оттеглим в сянката на удобството и компромиса.

    Маргарита Генчева

    Маргарита Генчева учи "Журналистика" в Софийския университет. Интересите ѝ са в областта на публицистиката, християнското богословие и международната журналистика.

    Деспин Митрев

    24.11 2025 в 15:52

    -0
    +3
    "А мълчанието пред злото е съучастие. Трябва да застанем на страната на истината, колкото и неудобно да е това." !!!
     
