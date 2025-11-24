Определяният като най-близък пастор на Тръмп критикува мирния му план за Украйна

Американският пастор Марк Бърнс, когото списание "Тайм" определя като "най-близкия пастор" на президента на САЩ Доналд Тръмп, разкритикува 28-точковия план за край на войната в Украйна. Според плана на Тръмп "се очаква Русия да не напада съседните страни", но Крим, Донецк и Луганск ще бъдат признати за руски, а Украйна няма да може да влезе в НАТО. Русия още ще бъде реинтегриана в световната икономика, а пленниците и от двете страни ще бъдат разменени на принципа "всички за всички".

Марк Бърнс пише в профила си в Х, че този план изпраща опасен сигнал към света, че умилостивяването и компромисът без справедливост не са мир. Бърнс сравнява сегашната ситуация с нахлуването на Хитлер в Полша през 1939 г. Истинският мир разобличава злото, добавя още пасторът.

Публикуваме целия коментар на основателя на The NOW Television Network, телевизионен канал за християнски лайфстайл и програми: