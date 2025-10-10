ООН призова Израел да отвори всички пропускателни пунктове към Газа, заявиха днес в Женева представители на организации от системата на ООН, предаде ДПА.

Сред тях са Световната здравна организация, Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Агенцията на ООН за палестинските бежанци в Близкия изток.

Израел контролира достъпа до ивицата Газа и според организацията трябва да разреши доставката на хуманитарна помощ, като осигури безопасността на автоколоните.

Като приоритет бе посочено над 650 хиляди деца да се върнат на училище. В Газа няма занятия, откакто палестинското ислямистко движение "Хамас" атакува Израел на 7 октомври 2023 г.

Осигурени са един милион одеяла за всички непълнолетни. Освен това е гарантирана достатъчно храна за 50 хиляди деца, страдащи от недохранване, и за 60 хиляди бременни жени и кърмещи майки.