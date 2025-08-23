Нова вълна анти-имигрантски протести в Англия

OFFNews 23 август 2025 в 16:04 3259 5
Полицията предотврати сблъсъци в Хорли

Снимка Gareth Fuller/PA Wire
Полицията предотврати сблъсъци в Хорли

Нова вълна от анти-мигрантски протести и контрапротести започна в цяла Великобритания този уикенд, като полицията е в готовност за евентуални сблъсъци.

Поне в 8 града, между които Ливърпул, Бристол и Нюкасъл са обявяни протести срещу използването на хотели за настаняване на мигранти, търсещи убежище.

Контрапротестиращи също се очакват в почти всички райони на антиимигрантските демонстрации. Полицията вече предотврати сблъсък в Хорли, Западен Съсекс, където около 200 антиимигрантски протестиращи се доближиха до 50 контрапротестиращи. „Без омраза, без страх, бежанците са добре дошли тук“, викаха едните. „Те не са добре дошли“, викаха другите.

Протестите срещу използването на такива хотели започнаха по-рано това лято пред The Bell Hotel в Епинг, където бяха настанени мигранти. Съдът забрани хотели да бъдат ползвани, докато мигрантите кандидатстват за убежище. Междувременно министърът по сигурността Дан Джарвис заяви, че правителството ще предприеме стъпки за оспорване на решението на Висшия съд.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4915

    5

    Читателка

    23.08 2025 в 22:22

    -0
    +0
    Мигрантите от бившия соцлагер им бяха трън в очите.. и имаше 4-5000 мигранти на година..сега над 45 000 минават канала с лодки, организирано от посрещачи-роднини, които вече са се установили на системата на социални помощи на бившата империя..Полския водопроводчи работеше, пенсионерите им бяхаобгрижвани, заведенията за хранене бяха чисти...сега нека си качват данъците за да изхранват паксистанци, иранци, индийци.. сирийци и всякаква неграмотна сган..

    19658

    4

    voododoll

    23.08 2025 в 19:04

    -0
    +0
    Е са, хубава работа! На Фаладжката и Брексит отма ги спасяваха от емигранти!?

    24568

    3

    dolivo

    23.08 2025 в 18:56

    -0
    +0
    Няма решения освен сегрегация, да си живеят в техните страни мързеливите шарии.

    7000

    2

    Cortez

    23.08 2025 в 18:46

    -0
    +0
    Може да се напредне бързо с почти цял метър но трябва да се забранят забрадките шалварите и джамиите в ЕС на обществени места, също така и доста фундаментални текстове от корана проповядващи насилие задължително ислямизиране на вярващи в други религии, само тогава може да има някакъв напредък.

    500

    1

    Незначителен червей

    23.08 2025 в 16:51

    -0
    +4
    Както каза Тръмп ,оцет и олио трудно или невъзможно се смесват. Емигрантски манталитет и демократични стойности трудна работа или може би след 770 години. Рано или късно ще почнат гонения или геноцит. Израел вече почнаха. И така историята пак се повтаря С милиметър не е напреднал homo sapiens.
     
    X

    Ще пламне ли Сърбия? Подкаст с Димитър Бечев