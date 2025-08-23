Нова вълна анти-имигрантски протести в Англия

Нова вълна от анти-мигрантски протести и контрапротести започна в цяла Великобритания този уикенд, като полицията е в готовност за евентуални сблъсъци.

Поне в 8 града, между които Ливърпул, Бристол и Нюкасъл са обявяни протести срещу използването на хотели за настаняване на мигранти, търсещи убежище.

Контрапротестиращи също се очакват в почти всички райони на антиимигрантските демонстрации. Полицията вече предотврати сблъсък в Хорли, Западен Съсекс, където около 200 антиимигрантски протестиращи се доближиха до 50 контрапротестиращи. „Без омраза, без страх, бежанците са добре дошли тук“, викаха едните. „Те не са добре дошли“, викаха другите.

Протестите срещу използването на такива хотели започнаха по-рано това лято пред The Bell Hotel в Епинг, където бяха настанени мигранти. Съдът забрани хотели да бъдат ползвани, докато мигрантите кандидатстват за убежище. Междувременно министърът по сигурността Дан Джарвис заяви, че правителството ще предприеме стъпки за оспорване на решението на Висшия съд.