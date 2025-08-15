Нов трус от 4 по Рихтер разтърси Западна Турция

Нов трус с магнитуд 4 по Рихтер е регистриран в 12:06 ч. (местно време) в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Трусът е регистриран на дълбочина 10,19 километра и е част от стотиците вторични трусове, които продължават да засягат района след земетресението от 6,1 по Рихтер тази неделя. При него загина един човек, а близо 30 бяха ранени.

Заради земетресението 506 жилища в 426 сгради бяха тежко повредени или напълно разрушени.

Към момента няма пострадали хора и материални щети вследствие на двете земетресения.