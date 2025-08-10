Силно земетресение в Западна Турция се усети в почти цяла България, ''автършоковете'' продължават

Земетресение с епицентър в Турция е усетено в почти цяла България, съобщи за БТА Тихомир Илиев, дежурен сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (БАН).

Силно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси западната част на Турция, съобщи по-рано турската служба за управление на бедствията. Местните медии пишат, че трусът е бил усетен в няколко окръга.

Службата за управление на бедствията съобщи, че земетресението се е случило около 19:53 часа местно време (съвпада с българското – бел.ред.) в провинция Балъкесир, близо до най-големия град в Турция Истанбул, но към момента няма информация за жертви или щети в някоя от засегнатите окръзи, предаде Ройтерс.

Земетресението е усетено почти навсякъде в България, особено в Южна България - Пловдив, Хасково, Димитровград, Благоевград, Пазарджик, Кърджали, както и по морето в Бургас и Варна, информира дежурният сеизмолог на БАН. Земетресението е усетено дори и по високите етажи на сградите в София, както и на Север - в Русе и в централна България - в Горна Оряховица.

"В системата регистрираме и т.нар. автършокове, които обаче не могат да се усетят от хората", посочи сеизмологът. Той увери, че няма нищо притеснително като данни от земетресението в Турция, което да повлияе на сеизмичната активност в България.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая написа в социалната мрежа Х, че екипи за спешна помощ са започнали проверки в Истанбул и съседните окръзи, но към момента няма информация за жертви, ранени или повредени сгради.

Турската служба за управление на бедствията съобщи, че земетресението е било с дълбочина 11 километра, а германският Изследователски център за геонауки е регистрирал магнитуд 6,19 и дълбочина 10 километра, предаде БТА.