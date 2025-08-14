Над 500 семейства са останали без дом след мощния трус в Турция

Общо 506 жилища в 426 сгради са били тежко повредени или напълно разрушени при земетресението с магнитуд 6,1 по Рихтер, разтърсило Западна Турция в неделя. Това съобщи в социалната мрежа ''X'' министърът на околната среда, градоустройството и изменението на климата Мурат Курум.
По думите му, до момента властите са инспектирали над 23 000 жилища в 14 875 сгради, а екипите продължават оценката на щетите.
Силният трус доведе до срутването на жилищен блок в град Съндъргъ в окръг Балъкесир, при което загина един човек, а близо 30 бяха ранени. Ден по-късно в съседния окръг Маниса още един мъж загина след срутване в повредена джамия.
