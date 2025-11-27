Нигерия обяви извънредно положение заради масови отвличания

Президентът на Нигерия Бола Тинубу обяви национално извънредно положение заради влошаващата се сигурност, съпроводена със серия от масови отвличания. Само за последните 10 дни са отвлечени 350 души, предаде Франс прес.

"Обявяването на извънредно положение дава на полицията и военните правото да набират допълнителни служители. Полицията ще назначи още 20 000 служители, с което общият им брой ще достигне 50 000 души", каза президентът.

Най-многолюдната страна в Африка напоследък е под силно напрежение след отвличането на няколкостотин души. Само миналата седмица бяха отвлечени 315 ученици и учители. Въпреки че част от тях успяха да избягат, съдбата на 265 деца и техните преподаватели остава неизвестна.

Наскоро президентът нареди полицаите, отговарящи за сигурността на видни фигури, да изпълняват общи полицейски задачи, тъй като досега близо четвърт от служителите охраняваха политиците и техните семейства. По думи на Тинубу, полицаите ще трябва да преминат интензивно обучение, за да са в състояние да анализират ситуацията и да могат да осигурят по-ефективни полицейски действия, когато бъдат разположени в райони на страната, където сигурността е застрашена.

"Джамиите и църквите ще изискват системно охрана от полицията и другите сили за сигурност, когато хората се събират за молитва, особено в уязвимите райони", се казва в президентското изявление.

Нигерия е изправена пред сериозна вълна от отвличания за откуп. Докато в много райони това се извършва от престъпни банди, в североизточната част джихадистките групировки използват отвличанията като средство за борба за власт с правителството.