Нетаняху: Израел няма избор, освен да довърши работата и да победи ''Хамас''

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел няма друг избор, освен да "довърши работата" и да победи „Хамас“, предвид отказа на палестинската терористични групировка да сложи оръжие, съобщават световните агенции.

На пресконференция пред чуждестранни журналисти в Йерусалим Нетаняху посочи, че планираната нова израелска офанзива в Газа има за цел да се справи с двете останали крепости на „Хамас“.

Израелският премиер защити военната офанзива, като заяви, че целта „не е да окупираме Газа, нашата цел е да освободим Газа“. Той също така разкритикува по думите му „глобалната кампания от лъжи“, след като редица страни по света, както и израелски граждани, осъдиха плана на правителството му.

"Имаме доста кратък график за следващите стъпки в Газа", заяви израелският премиер.

Нетаняху заяви, че основните цели на плана включват демилитаризация на Газа, „пълен контрол на сигурността“ от страна на израелската армия и установяването на управление от цивилна администрация без израелско участие.

Премиерът също така заяви, че през последните дни е дал указания на израелската армия да „доведе повече чуждестранни журналисти“ – което би било необичайно развитие, тъй като досега те бяха допускани в Газа, освен военните кореспонденти, прикачени към подразделения на израелската армия, отбелязва Асошиейтед прес.

Бенямин Нетаняху обвини военната групировка „Хамас“ за много от проблемите в Газа, включително за цивилните жертви, за разрушенията и за недостига на помощи.

Същевременно бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха с ракети израелски градове по границата. Групировката каза в изявление, че военното ѝ подразделение – Бригадите "Ал Кудс", е изстреляло ракети по кибуца Нахал Оз и кибуца Саад, предаде ДПА.

По-рано израелската армия съобщи, че две ракети са били изстреляни срещу Израел, вероятно от ивицата Газа. Армията е опитала да ги прехване с помощта на системи за противовъздушна отбрана.

Израелският новинарски сайт ynet съобщи, че едната ракета е била прехваната, а втората е поразила обор в кибуца Саад.

От началото на войната в Газа преди почти 2 години палестински бойци от ивицата са изстреляли хиляди ракети срещу Израел, но тези атаки се извършват все по-рядко, отбелязва ДПА.