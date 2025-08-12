Немска космическа компания се видя в чудо заради почитател на дружбата с Кремъл

Дългогодишен служител на немската компания "Liebherr-Aerospace" временно е отстранен от поста си заради предполагаеми връзки с Русия и с крайнодясното движение "Reichsbürger".
От публикация на Stuttgarter Zeitung от 9 август става ясно, че в края на юли служителят е посетил руското посолство в Берлин заедно с членове на проруската организация "Дружба".
Той твърди, че тази среща е била с цел "подобряване на международните отношения", надявайки се "скоро да има мир".
Служителят е бил забелязан и в снимка от демонстрация на крайнодясната организация "Reichsbürger" в Мюнхен миналата година. Организацията се счита за противоконституционна, тъй като не признава легитимността на държавното устройство на днешна Германия.
"Liebherr-Aerospace" разработва високотехнологични летателни системи, сътрудничи и с Бундесвера. Въпреки това компанията не е част от секретните проекти, съответно служителите ѝ не подлежат на проверки за сигурност. Отстраненият служител също не е имал достъп до секретна информация.
На фона на руските кибератаки и кампании за саботаж в Европа компанията "приема ситуацията сериозно" и започна вътрешни разследвания.
3550
2
12.08 2025 в 18:38
3055
1
12.08 2025 в 17:46
