Немска космическа компания се видя в чудо заради почитател на дружбата с Кремъл

Дългогодишен служител на немската компания "Liebherr-Aerospace" временно е отстранен от поста си заради предполагаеми връзки с Русия и с крайнодясното движение "Reichsbürger".

От публикация на Stuttgarter Zeitung от 9 август става ясно, че в края на юли служителят е посетил руското посолство в Берлин заедно с членове на проруската организация "Дружба".

Той твърди, че тази среща е била с цел "подобряване на международните отношения", надявайки се "скоро да има мир".

Служителят е бил забелязан и в снимка от демонстрация на крайнодясната организация "Reichsbürger" в Мюнхен миналата година. Организацията се счита за противоконституционна, тъй като не признава легитимността на държавното устройство на днешна Германия.

"Liebherr-Aerospace" разработва високотехнологични летателни системи, сътрудничи и с Бундесвера. Въпреки това компанията не е част от секретните проекти, съответно служителите ѝ не подлежат на проверки за сигурност. Отстраненият служител също не е имал достъп до секретна информация.

На фона на руските кибератаки и кампании за саботаж в Европа компанията "приема ситуацията сериозно" и започна вътрешни разследвания.