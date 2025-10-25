''Не съм приключила''. Камала Харис може пак да се кандидатира за президент

Бившата вицепрезидентка на САЩ Камала Харис заяви в интервю за Би Би Си, че може да се кандидатира отново за Белия дом.

Харис каза, че е възможно един ден да стане президентка, а в това, че рано или късно този пост ще бъде зает от жена, тя не се съмнява.

Харис отбеляза, че все още не е взела окончателно решение, но подчерта, че продължава да вижда бъдещето си в политиката.

„Още не съм приключила“ - заяви бившата вицепрезидентка - „Цялата ми кариера е посветена да служа на хората и това е в кръвта ми“.

