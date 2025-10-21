Навроцки: Ще направя всичко, за да предотвратя избухването на война в Полша

Президентът на Полша Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да предотврати разпростирането на войната и на територията на страната, предава полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА. Той потвърди, че Варшава няма да разполага сили в Украйна – едно от ключовите обещания по време на неговата предизборна кампания.
По време на посещението си в град Томашов Любелски в югоизточната част на Полша Навроцки участва в двудневната международна конференция „Между информацията и дезинформацията“.
Засягайки притесненията, че Полша може да бъде въвлечена в настоящия конфликт в Украйна, президентът подчерта, че ролята на държавния глава в мирно време е да предотвратява войните и да избягва загубата на полски военни.
Навроцки допълни, че целта на президента е да направи Полша достатъчно силна, за да възпре всеки потенциален агресор.
„Полски войници няма да загиват в Украйна и няма да бъдат изпращани в нея. Ще направя всичко, за да предотвратя избухването на война в Полша“, заяви Навроцки.
Президентът заяви, че ще подкрепи парламентарното мнозинство да отдели 5% от БВП в отбраната в следващия проектобюджет. Той заяви, че страната не може да си позволи да стои на едно място в очакване на войната, а трябва да предприеме мерки за засилване на сигурността си, изграждайки „широка система от имунитет на полската държава“ чрез справяне с дезинформацията, подкрепа на националната идентичност и подхранване на гражданската отговорност сред младежта.
Според Навроцки неговата администрация е помогнала за подобряване на дипломатическите отношения между Варшава и Вашингтон, подчертавайки значението на силните трансатлантически връзки за осигуряването на сигурността на Полша.
По-рано днес полският външен министър Радослав Шикорски предупреди руския президент Владимир Путин да не преминава през въздушното ѝ пространство за евентулна среща с американския президент Доналд Тръмп в Унгария.
"Не мога да гарантирам, че независим полски съд няма да разпореди на правителството да ескортира такъв самолет, за да предаде заподозрения на съда в Хага", заяви Шикорски.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
-7400
1
21.10 2025 в 19:44
ПП–ДБ внесе сигнал до Върховна прокуратура за натиск върху свидетели от служители на КПК
Русия отбеляза рекорд по осъдени за държавна измяна
По 15 000 лв. ще получат наследниците на жертвите от наводненията в Бургаско
Над 6 млн. лв. за национални програми в образованието отпусна Министерски съвет
15-годишното момче е намушкано в сърцето. Убитият пръв нанесъл удари