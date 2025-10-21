Навроцки: Ще направя всичко, за да предотвратя избухването на война в Полша

Президентът на Полша Карол Навроцки заяви, че ще направи всичко възможно, за да предотврати разпростирането на войната и на територията на страната, предава полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА. Той потвърди, че Варшава няма да разполага сили в Украйна – едно от ключовите обещания по време на неговата предизборна кампания.

По време на посещението си в град Томашов Любелски в югоизточната част на Полша Навроцки участва в двудневната международна конференция „Между информацията и дезинформацията“.

Засягайки притесненията, че Полша може да бъде въвлечена в настоящия конфликт в Украйна, президентът подчерта, че ролята на държавния глава в мирно време е да предотвратява войните и да избягва загубата на полски военни.

Навроцки допълни, че целта на президента е да направи Полша достатъчно силна, за да възпре всеки потенциален агресор.

„Полски войници няма да загиват в Украйна и няма да бъдат изпращани в нея. Ще направя всичко, за да предотвратя избухването на война в Полша“, заяви Навроцки.

Президентът заяви, че ще подкрепи парламентарното мнозинство да отдели 5% от БВП в отбраната в следващия проектобюджет. Той заяви, че страната не може да си позволи да стои на едно място в очакване на войната, а трябва да предприеме мерки за засилване на сигурността си, изграждайки „широка система от имунитет на полската държава“ чрез справяне с дезинформацията, подкрепа на националната идентичност и подхранване на гражданската отговорност сред младежта.

Според Навроцки неговата администрация е помогнала за подобряване на дипломатическите отношения между Варшава и Вашингтон, подчертавайки значението на силните трансатлантически връзки за осигуряването на сигурността на Полша.

По-рано днес полският външен министър Радослав Шикорски предупреди руския президент Владимир Путин да не преминава през въздушното ѝ пространство за евентулна среща с американския президент Доналд Тръмп в Унгария.