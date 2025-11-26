Нарушаването на санкциите срещу Русия става тежко престъпление в Румъния

Румъния затяга контрола върху международните санкции, като ги превръща в тежко престъпление, за да изпълни европейските си задължения и да гарантира, че никой няма да заобикаля мерките срещу Русия,съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Според приетия проектозакон от румънския парламент, нарушаването или заобикалянето на международните санкции, включително тези срещу Русия, става тежко престъпление, което ще се разследва от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT).

Нормативният акт транспонира в националното законодателство директива на ЕС. Крайният срок за това въвеждане е май 2025 г. С приемането на закона, Румъния избягва наказателна процедура от страна на ЕС за неизпълнение на европейските изисквания.

Законът засилва сътрудничеството между властите и разширява наказателната си власт върху румънските граждани и фирми, които нарушават санкциите, независимо къде по света се е случило това.