Увъртания и общи приказки след 3-часовата среща на Уиткоф с Путин

Кремъл обяви, че американският специален пратеник Стив Уиткоф и руският президент Владимир Путин са провели „конструктивни“ преговори, докато наближава крайният срок, поставен от Доналд Тръмп на Москва да спре войната срещу Украйна.
Съветникът по външна политика Юрий Ушаков заяви, че по време на тричасовата среща Путин е предал „сигнали“ на Уиткоф по това, което в Кремъл наричат „украинската криза“, а руският президент е „получил съответните сигнали“ от американската страна.
Повече информация за преговорите ще бъде оповестена, след като Уиткоф докладва на Тръмп, добави Ушаков.
Американският президент заяви, че Русия може да бъде подложена на тежки санкции или да бъдат наложени вторични санкции срещу всички, които търгуват с нея, ако не предприеме стъпки за прекратяване на „ужасната война“ срещу Украйна.
Очакванията за постигане на споразумение до петък са умерени, а Русия продължава мащабните си въздушни атаки срещу Украйна, въпреки заплахите на Тръмп за санкции, отбелязва Би Би Си.
Преди да встъпи в длъжност през януари, Тръмп заяви, че ще успее да сложи край на войната на Русия в Украйна за един ден. Той не успя и оттогава стана нетърпелив поради липсата на осезаем напредък, като реториката му спрямо Русия се втвърди.
4246
3
06.08 2025 в 21:54
Щеше да е смешно, ако не беше тъжно.
3055
2
06.08 2025 в 18:44
- перчема ти ''зповядва да спреш'' .. :))))))))
Най много от ''договорката'' пак пленниници и трупове..
А перчем само си губи времето от това че, го е шубе да направи какво и да е, доказал го е многократно до сега..
''супермен'' си ''мисли че, прави нещо ''значително'' като праща измисленни преговарящи .. :))))
Е с тази среща тарикатлъкът на перчема се изчерпва, да видим в крайна смека ще направили нещо, на дали.. :(
2970
1
06.08 2025 в 17:42
6OG!11! BONBA!!1!! Някой да е очаквал нещо по-различно от сигнализационни мероприятия? :D
"Well, I was being a little sarcastic about it...". :D
