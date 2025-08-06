Увъртания и общи приказки след 3-часовата среща на Уиткоф с Путин

Кремъл обяви, че американският специален пратеник Стив Уиткоф и руският президент Владимир Путин са провели „конструктивни“ преговори, докато наближава крайният срок, поставен от Доналд Тръмп на Москва да спре войната срещу Украйна.

Съветникът по външна политика Юрий Ушаков заяви, че по време на тричасовата среща Путин е предал „сигнали“ на Уиткоф по това, което в Кремъл наричат „украинската криза“, а руският президент е „получил съответните сигнали“ от американската страна.

Повече информация за преговорите ще бъде оповестена, след като Уиткоф докладва на Тръмп, добави Ушаков.

Американският президент заяви, че Русия може да бъде подложена на тежки санкции или да бъдат наложени вторични санкции срещу всички, които търгуват с нея, ако не предприеме стъпки за прекратяване на „ужасната война“ срещу Украйна.

Очакванията за постигане на споразумение до петък са умерени, а Русия продължава мащабните си въздушни атаки срещу Украйна, въпреки заплахите на Тръмп за санкции, отбелязва Би Би Си.

Преди да встъпи в длъжност през януари, Тръмп заяви, че ще успее да сложи край на войната на Русия в Украйна за един ден. Той не успя и оттогава стана нетърпелив поради липсата на осезаем напредък, като реториката му спрямо Русия се втвърди.