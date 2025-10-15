Нападения с дронове и над Хартум

OFFNews 15 октомври 2025 в 13:53 376 0
Гражданска война в Хартум

Снимка БТА/АП архив

Суданската столица Хартум бе подложена днес на серия от нападения с дронове в продължение на няколко часа, заяви пред АФП представител на суданската армия, информира БТА.

Информацията бе потвърдена от очевидци от град Омдурман, който се намира на западния бряг на река Нил, срещу Хартум.

Силите за противовъздушна отбрана свалиха "повечето дронове", които бяха насочени към армейска база в североизточната част на Хартум, заяви армейският представител.

Жители на Омдурман разказаха, че тази нощ са видели дронове, прелитащи над града им, и са чули "силни взривове".

