НАБУ извършва претърсвания в дома на Ермак

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура провеждат обиски и претърсвания на началника на офиса на президента на Украйна Андрий Ермак, съобщи Ukrinform, като се позовава на публикация на НАБУ във Facebook.
Действията са част от разследване, се казва още в съобщението. Подробности по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап, съобщи украинската Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) в "Телеграм".
На 10 ноември НАБУ обяви специална операция „Мидас“ за разкриване на корупция в енергийния сектор.
Разследването установи, че членовете на престъпната организация, са изградили мащабна схема за влияние върху стратегически предприятия от държавния сектор, по-специално Енергоатом. НАБУ заяви, че петима от седемте заподозрени са задържани.
Сред заподозрените са бизнесмен, когото разследването смята за ръководител на престъпната организация, бивш съветник на министъра на енергетиката и изпълнителен директор по физическа защита и сигурност на Енергоатом.
Подозрението е паднало върху бизнесмена и съосновател на студио „Квартал-95“ Тимур Миндич (с кодово име „Карлсон“ на записите на НАБУ), бившия съветник на министъра на енергетиката Игор Миронюк („Ракета“), изпълнителния директор по сигурността в Енергоатом Дмитрий Басов („Тенор“) и още четирима „служители“ на така наречения бек офис за пране на пари, включително Александър Цукерман („Шугърман“), Игор Фурсенко („Рьошик“), Леся Устименко и Людмила Зорина.
Петима души от списъка със заподозрени са задържани. Миндич и Цукерман са напуснали Украйна.
Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров е дал показания пред Националното бюро за борба с корупцията на 25 ноември в рамките на антикорупционната операция „Мидас“.
28.11 2025 в 11:17
И какъв ЕС с такава грандиозна корупция ??
