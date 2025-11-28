НАБУ извършва претърсвания в дома на Ермак

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура провеждат обиски и претърсвания на началника на офиса на президента на Украйна Андрий Ермак, съобщи Ukrinform, като се позовава на публикация на НАБУ във Facebook.

Действията са част от разследване, се казва още в съобщението. Подробности по случая ще бъдат оповестени на по-късен етап, съобщи украинската Специализирана антикорупционна прокуратура (САП) в "Телеграм". 

На 10 ноември НАБУ обяви специална операция „Мидас“ за разкриване на корупция в енергийния сектор.

Разследването установи, че членовете на престъпната организация, са изградили мащабна схема за влияние върху стратегически предприятия от държавния сектор, по-специално Енергоатом. НАБУ заяви, че петима от седемте заподозрени са задържани. 

Сред заподозрените са бизнесмен, когото разследването смята за ръководител на престъпната организация, бивш съветник на министъра на енергетиката и изпълнителен директор по физическа защита и сигурност на Енергоатом. 

Подозрението е паднало върху бизнесмена и съосновател на студио „Квартал-95“ Тимур Миндич (с кодово име „Карлсон“ на записите на НАБУ), бившия съветник на министъра на енергетиката Игор Миронюк („Ракета“), изпълнителния директор по сигурността в Енергоатом Дмитрий Басов („Тенор“) и още четирима „служители“ на така наречения бек офис за пране на пари, включително Александър Цукерман („Шугърман“), Игор Фурсенко („Рьошик“), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Петима души от списъка със заподозрени са задържани. Миндич и Цукерман са напуснали Украйна.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров е дал показания пред Националното бюро за борба с корупцията на 25 ноември в рамките на антикорупционната операция „Мидас“.

    Коментари
    28.11 2025 в 11:17

    За Миндич знаеше цяла Украйна : как така е напуснал ?! Защо не напускат толкова лесно хорицата, които насила са мобилизирани от същите изроди горе ?? И защо в списъка удобно го няма Рустем Умеров ?? Който като по случайност се засилил да преговаря.
    И какъв ЕС с такава грандиозна корупция ??
     
