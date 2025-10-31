Молдова назначи премиер проевропейски икономист

Парламентът на Молдова одобри назначаването на проевропейския икономист Александру Мунтяну за нов министър-председател на страната, предаде Ройтерс.

Мунтяну, който е и основател на инвестиционна фирма, досега не е заемал политическа длъжност. Той е работил извън страната в продължение на около 20 години.

По-рано президентът на Молдова Мая Санду подписа указ за назначаването му.

