Молдова назначи премиер проевропейски икономист

Парламентът на Молдова одобри назначаването на проевропейския икономист Александру Мунтяну за нов министър-председател на страната, предаде Ройтерс.
Мунтяну, който е и основател на инвестиционна фирма, досега не е заемал политическа длъжност. Той е работил извън страната в продължение на около 20 години.
По-рано президентът на Молдова Мая Санду подписа указ за назначаването му.
