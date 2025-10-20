Мицкоски: В 30 общини ВМРО-ДПМНЕ има кметове още на първия тур

Победа в местните избори в Република Северна Македония обяви председателят на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на страната Християн Мицкоски. По думите му партията е победила в над 30 общини на първия тур на изборите, съобщи БТА.

„Имаме победа в Делчево, Берово, имаме убедителна победа в Битоля, в Прилеп, в Щип, Кавадарци, Гевгелия, Свети Николе, Охрид, Кисела вода, Гьорче Петров, Велес, Радовиш и така нататък... Обещахме победа, имаме победа. (Северна) Македония избра хора, които вярват в работата, а не в думите. Тази убедителна победа не е краят, а началото на новата македонска енергия. Всеки, който излезе и гласува за продължаване на промените, гласува, че може да се справи по-добре, това е наше задължение и доверието не е награда, а задача, която започва утре сутринта. Тази вечер не празнуваме, а ще работим, ще превърнем всеки глас в действие”, заяви в изявление в централата на управляващата партия Християн Мицкоски, който изрази убеденост, че на втория тур кандидатът за кмет на Скопие ще спечели убедително.

Председателят на опозиционния СДСМ, Венко Филипче, обяви, че партията му е спечелила три общини още на първия тур на местните избори и това са Крива Паланка, Кривогащани и Богданци и влиза с водещ резултат в балотажа в скопската община Център, в Пробищип, Чучер Сандево, Чешиново, Валандово, Крушево, Лозово, Росоман.

„Този резултат не е това, което всички искахме, но не е лош резултат, като се има предвид, че в някои от общините имаме увеличение на гласовете”, заяви Филипче.

Според първичните неофициални резултати от местните избори при обработени 93,65 процента от протоколите, ВМРО-ДПМНЕ влиза във втория тур на изборите за кмет или още на първия тур е с избран кмет в 53 от 80-те общини в страната, коалиционният партньор в управлението, коалицията от албански партии ВЛЕН – в 9 общини, опозиционният СДСМ – в 8, Националният алианс за интеграция, воден от ДСИ – в 5 общини.

При 86.86 процента обработени протоколи в Скопие, където са гласували 48.46 процента от вписаните в избирателните списъци избиратели, на балотаж отиват кандидатът за кмет, издигнат от ВМРО-ДПМНЕ Орце Георгиевски, за когото са гласували 77 858 гласоподаватели, и кандидатът на опозиционната партия Левица Амар Мецинович с 26 119 гласоподаватели.

Вчера Северна Македония гласува за кметове и общински съвети в 80 общини и град Скопие. Балотажът ще е на 2 ноември.