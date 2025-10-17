Мицкоски категоричен: Безусловно няма да впишем българите в конституцията

OFFNews 17 октомври 2025 в 08:03 2535 3
Мицкоски
Мицкоски.

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му няма да впише безусловно българите в конституцията на страната.

В интервю за телевизия "Канал 5" той определи разговора си в Скопие с председателя на еврокомисията Урсула фон ден Лайен, като приятелски.

"Ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своята компания, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас", каза още Мицкоски.

След визитата си в Скопие в сряда, Урсула Фон Дер Лайен написа в платформата Х, че подкрепя страната по пътя ѝ към Европейския съюз, а "следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна". "Трябва да направите договорената конституционна промяна, написа още председателят на Европейската комисия.

    3010

    3

    Зла свекърва

    17.10 2025 в 09:56

    -0
    +0
    Братята македонци имат интересна концепция за патриотизъм.
    Значи искат български паспорти, за да могат да пътуват в Европа.
    Но гласуват за антибългарски партии, за да не са част от Европа.
    Ми гласувайте за проевропейски партии бре. Като влезете в ЕС няма да имате нужда от български паспорти. Какво искате в крайна сметка? В ЕС или в сръбския свят?

    6764

    2

    GB

    17.10 2025 в 09:42

    -0
    +0
    "Ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своята компания,..."

    Показателно!
    Сякаш не РСМ е кандидат за членство, а ЕС е!

    4905

    1

    Nichevbu

    17.10 2025 в 09:09

    -0
    +10
    И след изказването му, може да си го преместим в другия крачол.
     
