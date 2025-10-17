Мицкоски категоричен: Безусловно няма да впишем българите в конституцията

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му няма да впише безусловно българите в конституцията на страната.
В интервю за телевизия "Канал 5" той определи разговора си в Скопие с председателя на еврокомисията Урсула фон ден Лайен, като приятелски.
"Ако ЕС наистина иска да види Северна Македония в своята компания, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще направи и за нас", каза още Мицкоски.
След визитата си в Скопие в сряда, Урсула Фон Дер Лайен написа в платформата Х, че подкрепя страната по пътя ѝ към Европейския съюз, а "следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна". "Трябва да направите договорената конституционна промяна, написа още председателят на Европейската комисия.
3010
3
17.10 2025 в 09:56
Значи искат български паспорти, за да могат да пътуват в Европа.
Но гласуват за антибългарски партии, за да не са част от Европа.
Ми гласувайте за проевропейски партии бре. Като влезете в ЕС няма да имате нужда от български паспорти. Какво искате в крайна сметка? В ЕС или в сръбския свят?
6764
2
17.10 2025 в 09:42
Показателно!
Сякаш не РСМ е кандидат за членство, а ЕС е!
4905
1
17.10 2025 в 09:09
