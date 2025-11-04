Мицкоски показа в Брюксел какво е нахалство и какво спира Македония за ЕС

"Защо е необходимо да включваме няколкостотин граждани на страната ни в нашата конституция?". Това попита македонският премиер Християн Мицкоски на форума за разширяване на ЕС, организиран в Брюксел от Евронюз.

Днес Европейската комисия представи годишните доклади за напредъка на страните, очакващи присъединяване към ЕС. На база на тези доклади Brussels Playbook на Politico адаптира оценки спрямо заключенията в документите. Така Сърбия и Босна и Херцеговина са "двойкаджийките", както и Грузия, която е най-зле и даже не заслужава двойка, а още по-ниска оценка. Северна Македония е с тройка.

Северна Македония все още не е приела необходимите конституционни изменения за включването на българите в конституцията, посочени в Заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 година, които страната се ангажира да започне и осъществи - това пише в годишния доклад за Северна Македония.

"Тези четири или пет години изтекоха преди две години и ние сме на същото място, където бяхме преди две десетилетия и половина. Защо? Защото сега сме изправени пред нова пречка, ново ограничение, поредна промяна в конституцията. Защо е необходимо да включваме няколкостотин граждани на страната ни в нашата конституция? Говорим за неуважение към нечии човешки права? Кои сме ние, политиците, че да преценяваме дали нечие право е нарушено или не? Можем само да злоупотребяваме с този въпрос. Истинската институция, която преценява дали е нарушено нечие право или не, е в Страсбург и се нарича Европейски съд по правата на човека" - заяви днес в Брюксел Мицкоски, цитиран от БТА.

Той отбеляза, че Европейският съд за правата на човека "14 пъти е отсъждал в полза на македонската общност в България и нито веднъж в полза на българската общност в страната”, което повдига въпроса защо трябва да бъде променяна конституцията в Северна Македония. Според Мицкоски, именно затова правителството повдига въпроса за спазването на международното право и резолюциите, защитаващи правата на човека.

„Самият Европейски съюз трябва да се запита какво прави. Какво прави с единодушието (при взимане на решенията) и дали това е в съответствие с принципите и ценностите, върху които се развива. Не съм изненадан и това вероятно ще се случва отново, и отново в бъдеще, защото работи. Очевидно работи, защото преди две десетилетия и половина започнахме това пътуване и сега сме на същото място, където бяхме тогава. Защото някой злоупотребява с този инструмент”, каза Мицкоски.