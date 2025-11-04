Македония е тройкаджийката пред ЕС, Сърбия и Грузия - двойкаджийките

Европейската комисия представи годишните доклади за напредъка на страните, очакващи присъединяване към ЕС. На база на тези доклади Brussels Playbook на Politico адаптира оценки спрямо заключенията в документите.

Така Сърбия и Босна и Херцеговина са "двойкаджийките", както и Грузия, която е най-зле и даже не заслужава двойка, а още по-ниска оценка. Северна Македония е с тройка.

"Отличничката" е Черна гора, Албания получава 6 минус, а Молдова 5 плюс. Украйна е с петица.

Официалните заключения на Еврокомисията