Мерц: Нахлуването на руски дронове в Полша показа пропуски в отбраната на НАТО в Европа

Нахлуването на руски дронове в Полша разкри сериозни проблеми в системата за противовъздушна отбрана на НАТО в Европа, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Politico.

„Преди всичко бих искал да отбележа, че европейската противовъздушна отбрана, противовъздушната отбрана на НАТО, е сработила, но, разбира се, не толкова добре, колкото е трябвало, за да предотврати навреме навлизането на толкова голям брой дронове във въздушното пространство на Полша“, каза Мерц.

Той подчерта, че този инцидент ще бъде тема на дискусии сред съюзниците.

„Това ще предизвика дискусии в НАТО. Това също ще предизвика дискусии в Европейския съюз“, отбеляза канцлерът.

Мерц обеща, че Берлин ще продължи да настоява за укрепване на отбранителните способности: „Ние сме и ще останем решителни в намерението си да повишим значително бойна готовност и отбранителните способности на европейската част на НАТО“, декларира той.

Вчера Русия проведе масирана атака с дронове, част от които прекосиха въздушното пространство на Полша. Според министъра на външните работи Радек Сикорски са регистрирани 19 безпилотни летателни апарата, което стана повод за обсъждане дали да се задейства член 4 в договора на НАТО. В Москва заявиха, че не са имали намерение да атакуват полски цели, но разглеждат инцидента като съзнателно изпитание на системата за сигурност на алианса.

Нощната атака на руски дронове срещу Полша се превърна в безпрецедентен сигнал, който накара САЩ и Европа да преосмислят собствената си сигурност. Колумнистът на Bloomberg Марк Чемпион изтъква поне пет ключови поуки от това събитие.